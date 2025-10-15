پخش زنده
امروز: -
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری:، مراسم اختتامیه جایزه فرزندآوری استان یزد روز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ در یزد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دانش یزدی از لغو برگزاری مراسم اختتامیه جایزه جوانی جمعیت استان یزد در خبر داد و اظهار کرد: اختتامیه این جشنواره روز ۲۹ مهرماه سالجاری با هدف ترویج فرهنگ فرزندآوری و ارتقای شاخصهای جمعیتی برگزار میشود.
فاطمه دانش یزدی با اشاره به اهداف این رویداد افزود: ترویج فرهنگ فرزندآوری، حمایت از خانواده و تقویت نگاه مثبت به تشکیل خانواده و افزایش جمعیت، مهمترین رویکردهای این رقابت است.
وی با اشاره به بخشهای جانبی این جشنواره افزود: در کنار رقابتهای اصلی، سه محور با عنوانهای «دنیای شیرین فرزندم»، «ایدههای من» و «انتخاب من» برای مشارکت خانوادهها، جوانان و گروههای مختلف اجتماعی در نظر گرفته شده است تا فرصتی برای بیان تجربهها، دیدگاهها و خلاقیتهای آنان در زمینه خانواده و فرزندآوری فراهم شود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد خاطرنشان کرد: آثار ارسالی در تمامی بخشها داوری شده و نتایج نهایی در مراسم اختتامیه اعلام میشود و از برگزیدگان در محورهای مختلف جشنواره تجلیل خواهد شد.
به گفته دانش یزدی، مراسم اختتامیه جایزه فرزندآوری استان یزد روز ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور مسئولان استانی، خانوادههای منتخب و فعالان فرهنگی در یزد برگزار خواهد شد.
قرار بوده مراسم اختتامیه این جشنواره امروز برگزار شود که این مراسم به روز ۲۹ مهرماه موکول شده است.