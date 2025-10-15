مدیرکل انتقال خون استان یزد: ظرفیت پایگاه‌ها، نیرو‌ها و تجهیزات باید ۲ و نیم برابر افزایش یابد تا پاسخگوی صد درصد نیاز خونی بیمارستان‌های استان باشد.

مدیرکل انتقال خون استان یزد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، با اشاره به تدوین «برنامه توسعه انتقال خون استان» گفت: طبق پیش‌بینی‌های علمی، بین ۵ تا ۱۰ سال آینده ظرفیت پایگاه‌ها، نیرو‌ها و تجهیزات باید دو تا دو و نیم برابر افزایش یابد تا پاسخگوی صد درصد نیاز خونی بیمارستان‌های استان باشد.

آقایی ادامه داد: بر اساس طرح «آینده‌پژوهی انتقال خون» که حدود سه سال و نیم پیش تدوین شد، نیاز استان به خدمات خون‌رسانی در یک دهه آینده رشد چشمگیری خواهد داشت. افزایش بیماری‌هایی که نیاز به خون دارند و پیشرفت دانش و فناوری‌های درمانی از جمله دلایل این رشد است.

وی افزود: در همین راستا، برنامه‌ای با عنوان «برنامه توسعه انتقال خون استان یزد» تدوین شده که در حال حاضر در دست بررسی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی تصویب شود.

آقایی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده طی سه سال گذشته گفت: «در این مدت، پایگاه‌های انتقال خون مهریز و بافق به مجموعه استان اضافه شده و پایگاه‌های میبد، اردکان و آزادشهر نیز توسعه یافته‌اند. همچنین پایگاه‌های سیار هفته‌ای چند روز در نقاط مختلف استان فعال‌اند تا دسترسی مردم به اهدای خون تسهیل شود.»

مدیرکل انتقال خون یزد با بیان اینکه در حال حاضر تنها یک پایگاه تمام‌وقت در استان فعال است، گفت: «پایگاه‌های میبد و اردکان صبح‌ها فعال هستند و در برخی روز‌های هفته نیز عصر‌ها خدمات ارائه می‌دهند. همچنین پایگاه‌های مهریز، بافق و آزادشهر به‌صورت مقطعی و در روز‌های مشخص فعالیت دارند.»

وی کمبود نیروی انسانی و تجهیزات را دو مشکل اصلی این مجموعه عنوان کرد و افزود: «اگر مشکل نیرو برطرف شود، می‌توان ظرفیت فعالیت پایگاه‌ها را افزایش داد. همچنین تجهیزات مورد نیاز برای فرایند خون‌گیری بسیار گران‌قیمت و تخصصی هستند و باید بودجه کافی برای خرید و نگهداری آنها تأمین شود.»

آقایی در ادامه از راه‌اندازی سامانه سیار اهدای خون استان یزد خبر داد و گفت: «این سامانه که با طراحی همکاران بومی و با هزینه‌ای حدود ۲۰ میلیارد تومان ساخته شده، تنها نمونه ایرانی سامانه استاندارد خون‌گیری سیار است و تمام استاندارد‌های بین‌المللی را داراست. این مرکز سیار ظرفیت تأمین خون مورد نیاز شهرستانی با جمعیت ۱۵۰ هزار نفر را دارد.»

او افزود: «با وجود اهمیت بالای این سامانه، به دلیل کمبود نیرو، امکان استفاده از ظرفیت کامل آن فراهم نیست.»

مدیرکل انتقال خون استان یزد با اشاره به آغاز ساخت پایگاه انتقال خون شهرستان خاتم گفت: «یکی از خیران نیک‌اندیش زمینی را برای احداث این مرکز اهدا کرده و حدود ۵۰ درصد هزینه‌ها را تقبل کرده است. امیدواریم با همراهی سایر خیران و حمایت دستگاه‌های استانی، روند ساخت این مرکز سرعت گیرد و در سایر شهرستان‌ها نیز خیرین عزیر پای کار بیایند.»

آقایی تأکید کرد: «تأمین خون یکی از نیاز‌های استراتژیک درمان است. در حال حاضر حدود ۹۹.۸ درصد نیاز خونی بیمارستان‌های استان تأمین می‌شود، اما اگر این میزان حتی اندکی کاهش یابد، بیماران سرطانی، آی‌سی‌یو‌ها و اتاق‌های عمل با چالش جدی مواجه خواهند شد.»

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش صد نفر نیروی انسانی انتقال خون استان و حمایت استاندار، معاونان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: «امیدواریم با تصویب برنامه توسعه انتقال خون در شورای برنامه‌ریزی استان، زیرساخت‌های این حوزه برای سال‌های آینده تقویت شود و یزد همچنان در تأمین پایدار خون بیماران پیشگام بماند.»