تعریض و بهسازی ۱۴۰ دستگاه پل در محور مهران – دهلران
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام از آغاز عملیات اجرایی تعریض و بهسازی بیش از ۱۴۰ دستگاه پل در محور مهران – دهلران در محدوده زعفرانیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سیدزاهدین چشمه خاور» مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام اظهار داشت: بهمنظور ارتقاء ایمنی تردد در محور مهران به دهلران و کاهش حوادث رانندگی، عملیات تعریض و بهسازی پلها در طول ۳۰ کیلومتر از مسیر بین پل چنگوله تا سهراهی زعفرانیه آغاز شده است.
وی افزود: همزمان با تعریض پلها، عملیات تعریض مسیر اصلی نیز با هدف افزایش عرض محور از ۷ متر به ۱۳ متر اجرا میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام عنوان کرد: محدوده زعفرانیه از جمله مقاطع کمعرض و پرحادثه استان ایلام بهشمار میرود که هرساله که پیشبینی میشود با اجرای این طرح ایمنی تردد در این مسیر بهطور قابلتوجهی افزایش یابد.