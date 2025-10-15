به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رسول مقابلی، سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان‌غربی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌ها گفت: مقابله مؤثر با پدیده مواد مخدر نیازمند همکاری همه‌جانبه نهاد‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی است و باید از ظرفیت شورا‌های محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها در این زمینه استفاده شود.

در این جلسه آخرین وضعیت طرح‌های پیشگیری، مقابله و درمان اعتیاد در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی درخصوص تقویت برنامه‌های کاهش آسیب، ساماندهی مراکز درمان و نگهداری معتادان متجاهر و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به پیامد‌های مصرف مواد مخدر اتخاذ شد.

همچنین در این جلسه گزارشی از عملکرد دستگاه‌های عضو شورا در زمینه کشفیات مواد مخدر، اقدامات فرهنگی و آموزشی و برنامه‌های پیشگیرانه ارائه و بر اجرای طرح‌های اجتماع‌محور به‌ویژه در مناطق آسیب‌پذیر تأکید شد.