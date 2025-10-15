پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گفت: آمارها نشان می دهد که قشر جوان بیشترین قربانیان مصرف متادون هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد مالمیر گفت: جوانان از روی ناآگاهی و تحت تأثیر فضای مجازی به تهیه و مصرف ترکیبات متادون یا داروهای داروهای مصرفی میکنند در حالی که مصرف این داروها بدون درمان پزشک خطرات جانی به همراه دارد.
او با بیان اینکه متادون پیشتاز علل مرگ در مسمومهای دارویی است، تأکید کرد: مصرف خودسرانه متادون بهویژه همراه با الکل میتواند منجر به مرگ افراد شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان تصریح کرد: این دارو باید تنها تحت نظر پزشک باشد و با میزان و مقدار مصرفی که مصرف میکند، زیرا که در بدن افراد عملکردی مشابه مواد مخدر دارد و در صورتی که با الکل یا سایر مواد ترکیبی به مرگ فرد میانجامد.
این مسئول با بیان مصرف یا مصرف این داروها بدون مجوز قانونی جرم میشود، گفت: داروهای ترک حاوی متادون و ترامادول در بازارهای رسمی غیر قابل مصرف است که مصرف این ترکیبات غیراستاندارد خطر مرگ را به همراه دارد.
مالمیر گفت: چند پرونده مربوط به مرگ کودک بر اثر مصرف مصرف شربت متادون در پزشکی قانونی تشکیل میشود که علت آن خانوادهها هستند، به همین دلیل از خانواده درخواست میشود که در منزل شربت متادون باشد، حتماً آن را در مکانهایی دور از نگهداری کودکان نگهداری کنند و آن را از بستهبندی اصلی خارج نکنند.