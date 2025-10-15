به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در این بسته خواهید دید:

برگزاری همایش بزرگداشت روز جهانی عصای سفید؛ در استان قم حدود سه هزار کم بینا و نابینا تحت پوشش اداره کل بهزیستی هستند.

اجرای طرح شهید رهنمون با حضور جمعی از پزشکان جهادی در شهر جعفریه

رونمایی از کتاب «طرح محو اسرائیل» رونمایی شد؛ این کتاب حاوی راهبرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص محو و نابودی رژیم غاصب صهیونیستی است که با محوریت اندیشه امام و رهبری به رشته تحریر در آمده است.

تغییر چینش شبکه‌های نور و العالم در استان قم تغییر کرد؛ بر این اساس، در صورت اختلال، هم استانی‌ها می‌توانند از طریق کانال‌یابی خودکار یا کانال یابی دستی نسبت به دریافت شبکه نور HD و شبکه العالم اقدام نمایند.

نائب قهرمانی تکواندوکار قمی در مسابقات بین المللی کوکیوان کاپ

دعوت از دو بانوی تکواندوکار قمی به مرحله دوم رقابت‌های تیم ملی امید فراخوانده شدند.