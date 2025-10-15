به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، دیدار‌های هفته سوم از بیست و هفتمین دوره رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه (۲۴ مهر) برگزار می‌شود. این هفته از رقابت‌ها در اصفهان و با دیددار دو تیم رعد پدافند هوایی و پایش پارت آغاز می‌شود و در تهران و دیگر شهرستان‌ها پیگیری خواهد شد.

رعد پدافند که این فصل از مسابقات را با برد خانگی برابر پترونوین آغاز کرد بعد از شکستی که هفته پیش در سنندج متحمل شد به دنبال کسب ۲ امتیاز دیگر از یک دیدار خانگی دیگر دیدار است در حالیکه حریفش هم قطعا مصمم به کسب اولین برد این فصل در این دیدار خواهد بود.

پترونوین که در کنار پایش پارت از تیم‌های بدون برد جدول رده بندی محسوب می‌شود فردا میزبان پاس کردستان است، پیروزی برابر مهگل و رعد پدافند در هفته‌های اول و دوم فصل جاری، تیم پاس کردستان را در میان مدعیان و در رده دوم جدول رده بندی قرار داده است، این تیم حالا قصد دارد با کسب سومین برد متوالی این جایگاه را محکم‌تر کند، هدفی که دیگر تیم‌های رده بالای جدول هم پیگیر آن در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال هستند مانند طبیعت و استقلال.

این ۲ تیم که در کنار پاس تنها تیم‌های بدون باخت لیگ تا به این هفته به حساب می‌آیند به ترتیب در رده‌های اول و سوم جدول رده بندی ایستاده‌اند. طبیعت برای تثبیت صدرنشینی خود باید در دیداری خانگی مقابل کاله قرار بگیرد؛ تیمی که هفته دوم را با برد برابر گلنور تمام کرد، اما به خاطر شکست خانگی هفته اول برابر استقلال فعلا در رده نهم ایستاده است.

تیم استقلال هم برای بهبود جایگاهش در رده‌های بالای جدول نیازمند سومین برد متوالی است و برای تصاحب آن باید در سالن ۱۷ شهریور آبادان به مصاف نفت برود؛ تیمی همیشه حاضر در لیگ بسکتبال که شکست هفته قبل آن را به میانه جدول کشانده است.

در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال و در سالن امام خمینی (ره) گرگان هم تیم شهرداری گرگان میزبان گلنور است با این امید که بتواند دومین برد خانگی خود را به دست بیاورد و به واسطه ۲ امتیاز حاصل از آن جایگاه پنجمی‌اش را تقویت کند. در مقابل هم اصفهانی‌ها کسب اولین برد این فصل از این دیدار را دنبال می‌کنند.

در آخرین دیدار این هفته از مسابقات هم در تهران مهگل و نفت زاگرس برابر هم صف آرایی می‌کنند. دو تیم از حیث تعداد برد و باخت و امتیاز شرایطی مشابه دارند و قطعا هدفی مشابه را هم برای این دیدار دارند یعنی کسب دومین برد.

برنامه دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:

پنجشنبه ۲۴ مهر

* رعد پدافند هوایی اصفهان - پایش پارت شاهرود (ساعت ۱۵ - سالن شهید میثمی)

* طبیعت اسلامشهر - کاله مازندران (ساعت ۱۶ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

* نفت آبادان - استقلال تهران (ساعت ۱۶ - سالن ۱۷ شهریور آبادان)

* شهرداری گرگان - گلنور اصفهان (ساعت ۱۶ - سالن امام خمینی گرگان)

* پترونوین ماهشهر - پاس کردستان (ساعت ۱۷ - سالن اندیشه ماهشهر)

* مهگل البرز - نفت زاگرس جنوبی (ساعت ۱۸ - سالن زنده یاد محمود مشحون)