شاخص هوای دو شهر قهجاورستان و خمینیشهر در وضعیت قرمز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به روز چهارشنبه بیست و سوم مهر با میانگین ۱۴۳ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست، شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابانهای کاوه، فیض و ۲۵ آبان با عدد ۱۵۲، رهنان ۱۸۷، خیابان زینبیه ۱۵۷، خیابان فرشادی ۱۵۶، کردآباد ۱۸۰، خیابان میرزا طاهر ۱۵۹ و ولدان ۱۵۴ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۱۱۴، دانشگاه صنعتی ۱۱۸، خیابان رودکی ۱۱۶ و سپاهانشهر ۱۲۸ AQI ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه خیابان پروین با عدد ۸۶ و خیابان هزار جریب ۹۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.
امروز هوای خمینیشهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
هواشناسی اصفهان اعلام کرد، شرایط سکون و پایداری جوی و غبارآلودی هوا به ویژه در ساعات اولیه روز در مناطق مرکزی و صنعتی، شمال و شرق استان منجر به کاهش کیفیت هوا میشود. این شرایط تا پایان هفته جاری ادامه دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.