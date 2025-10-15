با نزدیک شدن به فصل سرد سال واحدهای صنعتی و تولیدی کشاورزی برای جلوگیری از ضرر و زیان و اختلال در تولید و خدمات باید اقدام به ذخیره سازی سوخت دوم کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: تامین سوخت دوم و سوخت های جایگزین، به عنوان راه کاری برای مقابله با قطعی ها و فشارهای شبکه انرژی در روز های سرد سال در نظر گرفته شده است.

میر داود سیدی اظهار داشت : با نزدیک شدن به فصل زمستان و پیش بینی افزایش مصرف انرژی در استان، تدابیری اندیشیده شده است که هدف از این تصمیم ها، جلوگیری از قطعی سوخت و مشکلات ناشی از آن می باشد.

سیدی افزود: برای جلوگیری از این مشکلات، به مصرف کنندگان عمده تاکید شده که سوخت دوم را ذخیره سازی کنند تا در بروز مشکل در تامین سوخت اصلی، بتوانند همچنان به فعالیت خود ادامه داده و به خدمات رسانی بدون وقفه خود ادامه دهند.

مدیر منطقه اردبیل این تدابیر را در جهت آمادگی برای شرایط بحرانی، کاهش وابستگی به سوخت اصلی و افزایش تاب آوری شبکه انرژی دانست.

وی خاطر نشان شد: با توجه به شرایط آب و هوایی سرد استان و نیاز بیشتر به انرژی در زمستان، این تدابیر نه تنها به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای مقابله با بحران انرژی ضروری است، بلکه باعث افزایش ایمنی و ادامه خدمات ضروری در تمام مراکز می شود و این رویکرد می تواند به طور ویژه از بروز مشکلات جدی در بخش های مختلف جلوگیری کند و به کاهش نگرانی های عمومی در مورد قطعی انرژی کمک کند.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان اردبیل نیز گفت: با توجه به نزدیک شدن به فصل سرد سال و به منظور پایداری تأمین گاز در بخش‌های خانگی و عمومی، صنایع عمده و واحدهای تولیدی بزرگ استان موظف‌اند نسبت به تأمین سوخت دوم خود اقدام کنند.

«افشین آزادخانی» 0با اشاره به برنامه‌های این شرکت در زمینه مدیریت مصرف و تأمین پایدار گاز اظهار کرد: در راستای اطلاع‌رسانی و هماهنگی‌های لازم، مکاتباتی با سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل انجام گرفته تا اطلاع‌رسانی لازم به صنایع و تولیدکنندگان صورت گیرد.

وی افزود: هدف از این اقدام، مدیریت بهینه مصرف گاز در ایام سرد سال و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین گاز مشترکان خانگی است.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان اردبیل همچنین از همه واحدهای صنعتی خواست در اسرع وقت نسبت به تأمین و آماده‌سازی سوخت جایگزین اقدام کنند تا در صورت لزوم، روند تولید آنها دچار وقفه نشود.