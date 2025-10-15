پخش زنده
رئیس هیأت تیراندازی خوزستان از اعزام تیم تیراندازی استان به ایلام جهت حضور در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزش دختران کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدسالار محمدنیا گفت: تیم تیراندازی دختران خوزستان جهت حضور در هفتمین المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور به استان ایلام اعزام شد.
وی افزود: ترکیب تیم اعزامی در ماده تپانچه بادی شامل هستی منجزی، مهزاد عموآقایی و مریم عیدیسیاهپوش و در ماده تفنگ بادی متشکل از رها بیتسیاح، ریحانه عیوضی و فاطمه دانش میباشد. همچنین مربیگری و سرپرستی تیم را به ترتیب سارا مولایی و فروغ ورناصری بر عهده دارند.
گفتنی است در مراسم بدرقه این تیم، رسول سیاحی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان اهواز و سید ناصر حسینی رئیس هیأت تیراندازی شهرستان اهواز، با حضور در جمع تیراندازان و خانوادههای ایشان در سالن تیراندازی قدس، ضمن یادآوری نکات فنی و انضباطی، برای اعضای تیم آرزوی موفقیت کردند و ابراز امیدواری نمودند که نمایندگان خوزستان با نتایج درخشان از این رقابتها بازگردند.