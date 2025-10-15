پخش زنده
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با بیان اینکه نوسازی ناوگان و توسعه اتوبوسهای برقی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری پایتخت است، گفت: شورای شهر و شهردار نگاه ویژهای به برقیسازی ناوگان دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، احمد قیومی در حاشیه مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه و همایش بینالمللی «شهر پایدار»، از حضور فعال شرکت واحد در این رویداد و نمایش نمونه اتوبوس برقی هایگر خبر داد و افزود: تلاش ما بر این است که با استفاده از ظرفیت تولید داخل و همکاری بخش خصوصی، روند جایگزینی ناوگان فرسوده را تسریع کنیم و گامهای مؤثری در جهت کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان برداریم.
قیومی تصریح کرد: در حال حاضر ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی در خطوط شهری تهران فعال شدهاند و قرارداد تأمین ۲۵۰۰ دستگاه دیگر با یکی از شرکتهای داخلی به امضا رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین قرارداد دیگری برای تأمین ۳۵۰ دستگاه اتوبوس برقی دوکابین نیز در دست اجراست که با بهرهگیری از فناوریهای نوین، موجب ارتقای سطح خدماترسانی و رفاه بیشتر مسافران خواهد شد.
مدیرعامل شرکت واحد با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاههای تخصصی شهری تاکید کرد: حضور شرکت واحد در نمایشگاه شهر پایدار، فرصتی ارزشمند برای معرفی دستاوردهای حوزه حملونقل پاک و تبادل تجربیات میان شهرهای کشور است. امیدواریم این رویداد به توسعه همکاریهای مشترک در مسیر تحقق شهرهای هوشمند و پایدار کمک کند.
سومین نمایشگاه و همایش بینالمللی شهر پایدار از ۲۱ تا۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ (۱۳ تا ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵) با حضور سازمانها و شرکتهای فعال در حوزه توسعه شهری، انرژیهای تجدیدپذیر و شهرهای هوشمند در مرکز نمایشگاههای بینالمللی کیش برگزار می شود.