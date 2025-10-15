به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان گفت: از این تعداد، ۱۱ هزار و ۸۲۲ نوزاد پسر و ۱۰ هزار و ۹۵۶ نوزاد دختر متولد شدند که نسبت جنسی در این تولد‌ها ۱۰۷ است و به ازای هر ۱۰۰ دختر، ۱۰۷ پسر متولد شده است.

مجتبی یکتامنش با اشاره به محل ثبت ولادت‌ها افزود: از کل ولادت‌های ثبت شده، ۲۱ هزار و ۴۷ مورد در مناطق شهری و یک هزار و ۷۳۱ مورد نیز در مناطق روستایی استان است.

وی با بیان آمار نرخ ولادت در شهرستان‌های مختلف استان ادامه داد: شهرستان ورزنه با نرخ ۱۲.۹ ولادت به ازای هر هزار نفر جمعیت، بالاترین نرخ را در این بازه زمانی به خود اختصاص داده است و کمترین نرخ ولادت با ۵.۵ مربوط به شهرستان سمیرم است.

مدیر کل ثبت احوال استان به میانگین سن ازدواج و طلاق هم اشاره کرد و گفت: میانگین سن ازدواج نخست برای مردان ۲۹.۲۲ سال و برای زنان ۲۵.۱۹ سال ثبت شده است. همچنین میانگین سن وقوع طلاق نخست برای مردان ۴۱.۳۲ سال و برای زنان ۳۶.۷۱ سال بوده است.

وی با اشاره به اینکه ولادت در آمار مقایسه‌ای مدت زمان مشابه سال گذشته ۷ درصد ضریب تغییرات منفی داشته است، گفت: در ۶ ماه ابتدای سال جاری ازدواج ۲.۵۶ و طلاق ۲.۱۸ ضریب تغییرات مثبت داشته است.

یکتامنش از ثبت ۵۱۱ مورد چندقلو زایی در استان در سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد، ۴۹۴ مورد دوقلو، ۱۶ مورد سه قلو و یک مورد هم چهار قلو بوده است.

استان اصفهان پنج میلیون و ۴۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و نرخ شهرنشینی در آن به ۹۰ درصد رسیده است.