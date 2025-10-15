به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پیمان جهانگیری در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مسجدسلیمان در سالن نشست‌های فرمانداری این شهرستان بر ضرورت رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: مشکلات واحد تولید گاز اکسیژن این شهرستان باید پیگیری و دوباره راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه پیگیری جدی برای رفع موانع تولید و حمایت از اشتغال از اولویت‌های اصلی مسئولان است، افزود: واحد تولید گاز اکسیژن که پیش از این در شهرستان فعال بود، متاسفانه تخریب شده است، در حالی که مسجدسلیمان به این زیرساخت حیاتی نیاز مبرم دارد.

جهانگیری حمایت از صنایع فعال شهرستان را ضروری دانست و اظهار داشت: هیچ دستگاهی نباید مانع فعالیت‌های تولیدی شود، هر اقدام ممکن برای رونق اشتغال و رسیدن به نتیجه مطلوب انجام شود.

فرماندار مسجدسلیمان تصریح کرد: ما با توسعه روستا‌ها مخالف نیستیم ولی برای تحقق آن نیازمند ایجاد زیرساخت‌های لازم هستیم؛ برای استفاده درست ازفرصت‌ها باید در مسیر توسعه هماهنگ و پیگیر باشیم.

وی بر ضرورت ایجاد هماهنگی در مسیر توسعه تاکید کرد و گفت: باید به مخترعان و صاحبان ایده امید و انگیزه بدهیم تا بتوانند در مسیر پیشرفت شهرستان نقش‌آفرین باشند.

فرماندار مسجد سلیمان همچنین خواستار همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی در حوزه صنعت شد و گفت: موانع موجود باید به صورت مستمر پیگیری و تسهیلات لازم برای رفع مشکلات تولید و اشتغال ارایه شود.