هنرمند کهگیلویه و بویراحمدی داور جشنواره بین المللی
فیلمساز کهگیلویه و بویراحمدی داور دومین جشنواره بین المللی فیلم چشمه هشتگرد شد.
رضا دانش پژوه تهیه کننده و کارگردان سینما، به همراه حامد توکل ومحسن دانشور فیلمهای پذیرفته شده در دومین جشنواره بین المللی فیلم چشمه در استان البرز را داوری میکنند.
در این جشنواره ۶۰ اثر از سینمای کوتاه ایران در گونههای داستانی مستند و انیمیشن و در بخش بین الملل ۱۴ اثر از کشورهای آسیایی حضور دارند.
دومین جشنواره بین المللی فیلم چشمه از ۲۵ مهر ماه تا ۳۰ مهر به دبیری حمید همتی کارگردان سینما و تلویزیون در هشتگرد برگزار میشود.
مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی چشمه در روز ۳۰ مهرماه در پردیس سینمایی ۹ دی هشتگرد برگزار میشود.