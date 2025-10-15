استاندار از تصویب برنامه اجرایی توسعه سیستان و بلوچستان در کمیسیون برنامه و بودجه دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار گفت: این برنامه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست اصلی کمیسیون تصویب و برای تأیید نهایی به هیئت دولت ارسال شد.

به گفته استاندار این برنامه در قالب بسته‌ای مالی مشتمل بر ۱۱۲ هزار میلیارد تومان منابع ریالی و ۳۴۲ میلیون دلار منابع ارزی تنظیم شده و نقشه‌ راهی منسجم برای اجرای طرح‌های اولویت‌دار استان در حوزه‌های زیرساختی، اقتصادی، آموزشی و اجتماعی به شمار می‌رود.

بر اساس مصوبه کمیسیون، دولت موظف شده در قالب یک برنامه سه‌ساله، منابع مالی این طرح را به‌صورت تدریجی تأمین و تخصیص دهد.

استاندار تأکید کرد: تصویب این برنامه، جلوه‌ای از سیاست تمرکززدایی و عدالت‌محوری دولت چهاردهم و نقطه آغازی برای تحول بنیادین در ساختار توسعه شرق کشور است.