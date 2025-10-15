به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با ایده خانم معلم در این کلاس بجای صندلی از تشک های طبی نرم و میز‌ها با ارتفاع کم استفاده شده است تا دانش آموزان راحت تر به تحصیل ادامه دهند، کف کلاس نیز موکت و فرش شده است تا از گرد و غبار کفش‌ها جلوگیری شود.

اجرای این طرح از نظر تب سنتی و ارتوپدی فوایدی برای دانش آموزان دارد، به گونه ای که طبق نظر طب سنتی جریان خون در رگ‌ها راحت‌تر شده و از خستگی و استرس جلوگیری می‌کند، همچنین طبق نظر طب امروزی این کار به وجود آمدن قوز در بچه‌ها را کاهش می دهد.

خانم یارمحمدی هزینه این طرح را خودش و برخی خیرین پرداخته اند، اجرای این طرح رضایتمندی والدین را هم در می‌داشته است.

امسال در شهرستان کبودراهنگ ۲ هزار و ۱۹۱ دانش آموز در ۱۶۳ کلاس اول مشغول تحصیل‌اند، در مدرسه ابتدایی حر ریاحی نیز روستای قباق تپه ۱۸۶ دانش آموز مشغول تحصیل‌ هستند.