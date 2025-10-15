پخش زنده
امروز: -
در سال گذشته ۹۵ بیمار مبتلا به سل در استان یزد تشخیص داده شدهاند که این میزان بروز ۶.۹ در هر صد هزار نفر جمعیت را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رییس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت:شایعترین علامت ابتلا به بیماری سل ریوی، سرفه پایدار به مدت دو هفته یا بیشتر است که معمولا «همراه خلط میباشد و ممکن است با سایر علائم تنفسی نظیر تنگی نفس، درد قفسه سینه یا پشت و خلط خونی و یا علائم عمومی و مشترک شامل تب، کاهش اشتها، کاهش وزن، بیحالی، تعریق شبانه، خستگی زودرس و ضعف عمومی» همراه باشد.
دکتر مژگان مینو سپهر افزود:راه اصلی انتقال بیماری سل از طریق تنفس است (سرفه، عطسه، صحبت کردن، ریختن آب دهان و آواز خواندن)، بنابر این تاخیر در تشخیص میتواند با انتشار بیماری از طریق بیمار، زمینه ابتلا دیگران به ویژه افراد در تماس نزدیک او (خانواده خصوصا کودکان زیر ۶ سال، اقوام و همکاران) را فراهم کرده و باعث گسترش بیماری شود.
وی اظهار داشت: سل از طریق غذا، آب، تماس جنسی، تزریق خون یا نیش حشرات انتقال نمییابد.
دکتر مینوسپهر تصریح کرد:تمام خدمات تشخیصی و درمانی مبتلایان به سل در استان یزد به صورت رایگان ارائه میشود.
وی ادامه داد:بیماران برای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی میتوانند به خانههای بهداشت، پایگاهها و مراکز جامع سلامت شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند. همچنین کلینیک سل استان یزد در مرکز سلامت جامعه نیکوپور شهرستان یزد واقع در خیابان شهید مطهری و شماره تلفن ۳۶۲۷۲۷۷۰ مستقر میباشد.
۲۳ مهرماه روز ملی مبارزه با سل با شعار «بله! ما میتوانیم به سل پایان دهیم! با تعهد، سرمایه گذاری و اقدام موثر»، نامگذاری شده است.