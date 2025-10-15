به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی در نخستین نکوداشت ملی گیاهپزشکان منابع طبیعی ایران گفت: از مساحت۱۶۵ میلیون هکتاری کشور ۱۳۵ میلیون هکتار آن (۸۳ درصد) عرصه منابع طبیعی است که شامل مناطق رویشی مرتعی جنگلی بیشه زار و زمین های جنگلی می‌شود.

وی افزود: وظیفه سازمان منابع طبیعی و موسسه گیاهپزشکی حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی به ویژه به شیوه فیزیولوژیکی است.

رئیس سازمان منابع طبیعی گفت :اهمیت گیاهپزشکی مقابله با آفات و بیماری هاست. یک آفت می‌تواند هکتار‌ها جنگل را از بین ببرد. سیکل آفات و بیماری‌ها را باید از ابتدا یعنی در بخش بذر و نهال و حتی در بخش واردات و صادرات کنترل کرد.

رضا افلاطونی گفت: مدیریت آفات در عرصه‌های منابع طبیعی بسیار مهمتر از مستثنیات و زمینهای کشاورزی است که باید به موقع کانون یابی و مهار شود تا عرصه‌های بیشتری را درگیر نکند.

وی افزود:برای مدیریت و مقابله با آفات و بیماری‌ها در عرصه‌های منابع طبیعی نیازمند اقدامات بالادستی و بازنگری در آموزش همکاران گیاهپزشکی و منابع طبیعی هستیم و برای اجرای آن همکاری‌های بین المللی و همکاری‌های بین دستگاهی ضروری است و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در بخش اطلاعات علمی و تحقیقاتی برای مدیریت آفات و بیماری‌ها حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.