مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز گفت: همراهی مردم در کاهش مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و جلوگیری از محدودیت در بخش تولیدی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هژبر جوادی در برنامه «پیگیری خبر» شبکه تبرستان گفت: در صورت افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، ناچار به کاهش گاز صنایع خواهیم بود که این موضوع می‌تواند چرخه اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به آمادگی کامل شرکت گاز برای زمستان پیش‌رو افزود: بر اساس قراردادهای موجود، صنایع موظف‌اند در هشت ماه گرم سال، سوخت دوم خود را آماده و ذخیره‌سازی کنند تا در مواقع پیک مصرف دچار وقفه در تولید نشوند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران از مشارکت مردم در پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی قدردانی کرد و گفت: با همکاری شهروندان، تاکنون بیش از ۷۵ میلیارد تومان منافع اقتصادی حاصل شده و در راستای اجرای این طرح، ۳۰۰ دستگاه بخاری با راندمان بالا به صورت رایگان نصب و ۱۰۱ دستگاه ویلچر نیز به مراکز بهزیستی و کمیته امداد اهدا شده است.

جوادی با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی در مصرف انرژی به معنای همراهی با توسعه پایدار است، خاطرنشان کرد: بهینه‌سازی مصرف گاز، خدمت به نسل آینده و تضمین پایداری انرژی در همه خانه‌هاست.

وی در پایان تأکید کرد: شرکت گاز مازندران با تکیه بر برنامه‌ریزی دقیق، نظارت بر شبکه و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، در تلاش است زمستانی گرم، ایمن و بدون افت فشار را برای مردم استان رقم بزند.