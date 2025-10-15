پخش زنده
سرپرست معاونت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: آرامگاه حافظ با اعتبار ۲۳ میلیارد ریال در حال مرمت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست معاونت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با اشاره به پیشرفت ۴۰ درصدی عملیات ساماندهی و مرمت آرامگاه حافظ در شیراز، این اقدام را گامی مهم در جهت صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی استان دانست.
صادق زارع افزود: آرامگاه حافظیه با اعتباری افزون بر ۲۳ میلیارد ریال در حال مرمت و ساماندهی است و در حال حاضر سبکسازی و اجرای عایقهای رطوبتی بام، مرمت آجر فرش مقبرههای ضلع غربی، تعمیرات بخشهای آجری در ضلع شمالی و نیز تعمیرات سنگفرش موضعی در محوطه آرامگاه در دست اجراست.
به گفته زارع عملیات شامل مرمت و رنگ آمیزی بخشهای چوبی درها، پنجرهها و ارسی ها، ساماندهی محوطه و فضای سبز، مرمت و تعمیرات داخلی مقابر پیرامونی و ساماندهی و اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی مورد نیاز مجموعه است.
سرپرست معاونت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس گفت: این عملیات به صورت پیمانی اجرا میشود و بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، تا پایان آذر امسال به پایان خواهد رسید.
زارع تأکید کرد: مرمت علمی و اصولی این مجموعه تاریخی، در ارتقای جایگاه گردشگری فرهنگی استان فارس و پاسداری از میراث ملی کشور نقش مؤثری ایفا خواهد کرد.
آرامگاه حافظ، شاعر نامدار سده هشتم هجری، از مهمترین نمادهای فرهنگی و گردشگری شیراز و ایران محسوب میشود. این مجموعه تاریخی متعلق به دوره آل مظفر است و در آذر ۱۳۴۵ با شماره ۱۰۰۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.