۸۰ درصد بزرگراههای شهر اصفهان با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار ایمنسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیرکل اجرایی معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: بیش از ۸۰ درصد بزرگراههای شهر اصفهان، معادل ۴۸ کیلومتر از طول بزرگراهها با ۵۰ میلیارد تومان اعتبار ایمنسازی شده است.
حمید آقایی با بیان اینکه این طرح با اعلام پلیس راهور تأثیر بسزایی در کاهش تصادف منجر به فوت داشته است، افزود: بزرگراه شهید کشوری در سالهای گذشته، سالانه پنج تا ۶ تصادف فوتی داشت، که این آمار به صفر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه بزرگراه شهید خرازی از پررفت و آمدترین بزرگراههای شهر اصفهان است و حلقه سوم و دوم ترافیکی در این بزرگراه قرار دارد، ادامه داد: میزان عبور و مرور در این بزرگراه در ساعات اوج، افزودن بر ۶۰۰۰ وسیله نقلیه است.
آقایی گفت: سال گذشته ۲۴۰۰ متر از ۵ کیلومتر طول این بزرگراه، ایمنسازی انجام شد و ۱۷۰۰ متر باقیمانده آن در محدوده شهرداری منطقه یک (حدفاصل پل جهاد تا پل وحید) در دستور اجرا قرار گرفته است.
مدیرکل اجرایی معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: از بیستوپنجم مهر سال جاری عملیات اجرایی پروژه ایمنسازی بزرگراه شهید خرازی آغاز میشود، که در این راستا بر اساس پیوست ترافیکی فقط در روزهای تعطیل خاکبرداری انجام شود، همچنین در روزهای کاری قبل از ساعت ۶ صبح عملیات قالببندی طرح تمام شود و خط عبوری که از بزرگراه گرفته میشود، قبل از ساعت ۶ صبح در اختیار ترافیک قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه مدت زمان انجام طرح دو ماه پیشبینی شده است، گفت: امیدوارم شهروندان با صبر و شکیبایی ما را در راستای تکمیل پروژه ایمنسازی یاری کنند.