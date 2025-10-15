به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر سهراب خان در نشستی با حضور ائمه جمعه، فرماندار و شهرداران شهرستان شهریار در خصوص دلایل ورود سازمان بازرسی به ماجرا‌های مترو غرب استان تهران و پاسخ به اتهام زنی‌ها و فرافکنی‌ها گفت: ساختار و تامین منابع مترو در این طرح مبهم بود.

وی افزود: آن بخشی که قرار بود به تهران وصل شود تاییدیه شهردار تهران آقای زاکانی گرفته نشده بود .

سهراب خان گفت: ما با راه اندازی مترو، راه آهن، ریل باس یا هرچیزی که خدمات عمومی به مردم دهد و باعث آسایش و آرامش مردم شود مخالفتی نداریم بلکه کمک هم می‌کنیم و نظارت می‌کنیم بر اجرای صحیح و سریع آن و همین حالا هم اگر ایرادات قانونی برطرف شوند و استاندار و فرماندار رفع ایرادات را اعلام کنند ما حمایت خواهیم کرد.