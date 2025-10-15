پخش زنده
رئیس سازمان بازرسی استان تهران از وجود ابهامات متعدد در پروژه مترو غرب تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، دکتر سهراب خان در نشستی با حضور ائمه جمعه، فرماندار و شهرداران شهرستان شهریار در خصوص دلایل ورود سازمان بازرسی به ماجراهای مترو غرب استان تهران و پاسخ به اتهام زنیها و فرافکنیها گفت: ساختار و تامین منابع مترو در این طرح مبهم بود.
وی افزود: آن بخشی که قرار بود به تهران وصل شود تاییدیه شهردار تهران آقای زاکانی گرفته نشده بود .
سهراب خان گفت: ما با راه اندازی مترو، راه آهن، ریل باس یا هرچیزی که خدمات عمومی به مردم دهد و باعث آسایش و آرامش مردم شود مخالفتی نداریم بلکه کمک هم میکنیم و نظارت میکنیم بر اجرای صحیح و سریع آن و همین حالا هم اگر ایرادات قانونی برطرف شوند و استاندار و فرماندار رفع ایرادات را اعلام کنند ما حمایت خواهیم کرد.