اوقات شرعی ۲۳ مهر ۱۴۰۴ به افق اهواز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز چهارشنبه بیست و سوم مهرماه ۱۴۰۴، بیستم و دوم ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و پانزدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ۱۲:۱ به گوش میرسد و غروب آفتاب ساعت ۴۳: ۱۷ دقیقه خواهد بود.
نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ۱۸:۱ دقیقه طنین انداز میشود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:۲۱ دقیقه است.
ذکر روز چهارشنبه:
یا حی یا قیوم (۱۰۰ مرتبه)
حدیث روز:
حضرت امام رضا (ع) میفرماید:
أفضَلُ العَقلِ مَعرِفَةُ الإِنسانِ نَفسَهُ.
برترین خِرد، خودشناسى است.
العدد القویة: ص ۲۹۲ ح ۱۸، گزیده حکمت نامه رضوی، صفحه: ۷۲