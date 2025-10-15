به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز چهارشنبه بیست و سوم مهرماه ۱۴۰۴، بیستم و دوم ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و پانزدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ۱۲:۱ به گوش می‌رسد و غروب آفتاب ساعت ۴۳: ۱۷ دقیقه خواهد بود.

نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ۱۸:۱ دقیقه طنین انداز می‌شود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:۲۱ دقیقه است.

ذکر روز چهارشنبه:

یا حی یا قیوم (۱۰۰ مرتبه)

حدیث روز:

حضرت امام رضا (ع) می‌فرماید:

أفضَلُ العَقلِ مَعرِفَةُ الإِنسانِ نَفسَهُ.

برترین خِرد، خودشناسى است.

العدد القویة: ص ۲۹۲ ح ۱۸، گزیده حکمت نامه رضوی، صفحه: ۷۲