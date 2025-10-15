در میان شهدا حادثه تروریستی شاهچراغ، نام شهیدی از همدان می‌درخشد، شهیدی که داستان وفاداریش را در سایه سار حرم شاهچراغ روایت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، شهید احسان مرادی ۵۸ ساله، خادم افتخاری حرم حضرت احمد ابن موسی(ع) از روستای دهپیاز همدان جزو ۱۵ شهید شاهچراغ است که چهارم آبان ۱۴۰۱ در حادثه تروریستی شاهچراغ به شهادت رسید.

این شهید مردی با اخلاق، با ایمان و پدری سخت کوش بود و از وی چهار فرزند دختر به یادگار مانده است.

شهید مرادی عصر چهارشنبه ۴ آبان همزمان با نماز مغرب و عشاء در حادثه تروریستی شیراز در جریان ترور کور و بزدلانه از سوی جریان تکفیری و داعشی به شهادت رسید.