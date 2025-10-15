پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین گرامیداشت شهید سید حسن نصرالله، شهید آرمان علیوردی و شهدای بخش مرکزی شهرستان عباسآباد در مسجد قدس روستای سیدمحله ، با حضور خانواده شهید امنیت آرمان علیوردی، اقشار مختلف مردم ومسئولان دستگاههای اجرایی برگزار شد.
پدر شهید امنیت آرمان علیوردی دراین مراسم گفت:آرمان رفت اما راهش، صداقت و اخلاصش، برای همیشه زنده است او سرباز ولایت بود و تا آخر هم بر عهدش ایستاد.
وی افزود:شهادت آرمان اگرچه داغی بزرگ بر دل ما نشاند اما مظلومیت او بیداری بزرگی برای مردم شد، فیلمی که دشمنان برای اهداف خودشان منتشر کردند خود تبدیل به سندی برای مظلومیت این شهید عزیز شد؛ مظلومیتی که نهتنها در ایران، بلکه در دنیا دیده شد،از کشورهای مختلف از جمله اروپاییها و حتی از آمریکا،جوانانی بعد از دیدن همان تصاویر متحول شدند، کسانی که پیش از این شناختی از حقیقت ماجرا نداشتند، اما با دیدن ایستادگی، اخلاق و ایمان آرمان، نگاهشان عوض شد.
وی با بیان اینکه خون این شهید پایمال نخواهد شد تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: شهید زنده است، در جنگ ۱۲ روزه فلسطین دیدیم که چگونه مقاومت، اسرائیل را که در گذشته با چند کشور عربی جنگیده بود، حالا به زانو درآورد؛ اینها همه نتیجه بیداری و خون پاک شهداست.
شهید حاج قاسم سلیمانی فرمودند: هر کسی میخواهد شهید زندگی کند، باید ولایی و پاک باشد ،آرمان عزیز همین راه را رفت، و امیدوارم جوانان ما هم ادامهدهندهاش باشند.
پدر شهید آرمان علیوردی گفت:شهید آرمان برای امنیت مردم، برای وحدت ملت، و برای حفظ ایران عزیز رفت ،خون شهدا هرگز پایمال نمیشود این پیروزیها نتیجه همان خونهای پاک است.
وظیفه ما این است که راه شهدا را با، وحدت، بصیرت، خدمت به محرومان و تبعیت از ولایت حفظ کنیم.
همچنین حجتالاسلام شیخ جعفر رحمانی استاد حوزه و دانشگاه گفت: شهیدبه چنان مقامی میرسد که خدای متعال از او میخواهد حاجتش را بگوید، این یعنی شهید مورد خطاب و تکریم مستقیم پروردگار قرار میگیرد،اما مهمتر این است که آن شهید، از خدا چه میخواهد، خدایا من را به دنیا برگردان نه برای مال و مقام بلکه برای اینکه دوباره در راه تو شهید شوم. این یعنی او به حقیقت دنیا و آخرت پی برده زیبایی دنیا را در شهادت دیده است.
وی افزود :امروز هم شهدا از ما چیزی نمیخواهند جز ادامه راهشان، وحدت، بصیرت، دفاع از حقیقت و تبعیت از ولایت.
حجتالاسلام شیخ جعفر رحمانی تصریح کرد:شهید آرمان و دیگر شهدا از ما چیزی نمیخواهند جز اینکه درراه جهاد و مقاومت ثابتقدم بمانیم،همانطور که امیرالمؤمنین (ع) فرمودند:جهاد،راهی است که انسان را به مقامات بلند میرساند،بیایید با هم عهد کنیم که راه شهدا را ادامه دهیم و برای سلامتی حضرت ولیعصر (عج) دعا کنیم.
وی افزود: الگوهایی چون سید حسن نصرالله و حاج قاسم سلیمانی نشان دادند که علم و مجاهدت اگر توأمان شوند، امت را زنده میکنند،نقش مادران و خانوادهها درتربیت نسل شهادتآفرین اهمیتی بس عظیم دارد؛ تربیت معنوی و ایثارمادران، نسلی چون محسن حججی و امثال او پدید میآورد،امروز وظیفه ما این است که راه شهدا را ادامه دهیم، وحدت، بصیرت، خدمت به محرومان و تبعیت از ولایت را حفظ کنیم.
حجتالاسلام شیخ جعفر رحمانی با اشاره به اینکه،شهدای گرانقدر الگوهای ما هستند افزود:راهی که شهید آرمان، حاج قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله و همه شهدای راه ولایت رفتند، مسیری است که خدا فقط برای بندگان خاصش باز میکند، ما اگر لیاقت مجاهد بودن نداریم لااقل رهرو راهشان باشیم.