معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور با تأکید بر نقش کلیدی داوری در کاهش حجم پرونده‌های قضایی، گفت: هدف اصلی از توسعه داوری، تحقق عدالت و ساماندهی این حوزه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور در اولین همایش داوران حرفه‌ای استان قزوین گفت: در حوزه داوری به دنبال اشتغال نیستیم، بلکه هدف نهایی ما احقاق عدالت است.

مقدس با اشاره به چالش‌های موجود در این بخش، بر لزوم ساماندهی تأکید کرد و گفت: باید هرچه سریع‌تر به داوری‌های بی‌سرو سامان خاتمه دهیم. هرکسی با داوری دشمنی کند، قطعاً منافعی در این میان دارد.

وی با بیان اینکه داوری می‌تواند نقش حیاتی در کاهش بار پرونده‌ها ایفا کند، تأکید کرد: داوری، نسخه نجات‌بخش مردم و قوه قضائیه است.

معاون داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف کشور به برنامه علمی‌سازی و قانون‌گذاری جدید این حوزه اشاره کرد و افزود: داوری را به صورت علمی پیش خواهیم برد و در حال حاضر ارتباط مستحکمی میان ما، دولت و مجلس در زمینه اصلاح مقررات داوری وجود دارد.

وی گفت: یکی از اقدامات مهم، مدت‌دار شدن پروانه داوران است تا در صورت لزوم، امکان تردید در صلاحیت و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان هم با تأکید بر جایگاه والای داوری، اظهار داشت: وقتی از اختلاف حرف می‌زنیم، هر روشی که این کدورت را کنار بزند مبارک است و هیچ آیینی این کار را نکوهش نمی‌کند.

وی افزود: یکی از سیاست‌های محوری قوه قضائیه کاهش مراجعات به دادگستری است و چاره‌ای نداریم جز اینکه به مراکز داوری و میانجی‌گری مراجعه کنیم.

رئیس کل دادگستری با اشاره به آمار بالای پرونده‌ها، تصریح کرد: در سال در دادگستری ۳۰۰ هزار پرونده داریم که یک سوم آن حقوقی و نزدیک به ۵۰ درصد اختلافات ملکی است.

وی لزوم افزایش تبلیغات برای قانون الزام به ثبت رسمی را یادآور شد و خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی ما تسریع در حل اختلاف است و برای زیاد شدن مراجعه مردم به داوری، باید این مسیر به خوبی تبیین شود.

حجت‌الاسلام حیدری، سرپرست شورای حل اختلاف هم، با اشاره به قدمت صد ساله این نهاد، داوری را اساساً یک قضاوت معرفی کرد که امروزه به دلیل کثرت پرونده‌ها، مورد اقبال و توجه جدی سیاست‌های نظام قرار گرفته است.

وی راهکار برخورد با این حجم از مراجعات را رسیدگی تخصصی، سریع و کم‌هزینه پرونده‌ها برشمرد.