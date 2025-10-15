پخش زنده
شهروندان منطقه قدس آبادان از وضعیت پس زدگی فاضلاب در این منطقه ابراز گلایه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شهروند خبرنگاری با ارسال تصاویری از وضعیت پس زدگی فاضلاب در خط کنار ایستگاه ۵ و ۶ یا همان کنار پلیت منطقه قدس ابراز گلایه کردند و خواستار رفع این مشکل شدند.
معاون امور فاضلاب آبفا آبادان در این زمینه گفت: مشکل پس زدگی فاضلاب در خط کنار حدفاصل ایستگاه ۵ تا ۶ به شبکه جمع کننده اصلی یعنی جمع کننده فاضلاب ایستگاه ۷ واقع در بهار ۱۲ مربوط میشود که متاسفانه در ضلع جنوبی میدان فرمانداری زمین دچار فرونشست شده است.
آقای بیژوند فرونشست را فرسودگی خط و انسداد آن اعلام کرد و افزود: به همین دلیل در انتهای خط و جاهای دیگر دچار پس زدگی فاضلاب شده است.
او ادامه داد: این موضوع به قید فوریت به فرماندار ویژه و دیگر نهادهای مربوطه اطلاع رسانی و مطرح شد و قرار است پیمانکار مربوطه با ماشین آلات سنگین و ادوات مربوطه در محل فرونشست حضور داشته باشد و عملیات را آغاز کنند.
معاون امور فاضلاب آبفا آبادان گفت: این مشکل در کوتاهترین زمان در حدود ۴۸ تا ۷۲ ساعت رفع خواهد شد.