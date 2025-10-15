پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحسن موسوی زاده با اشاره به دیدار با علی قربانی معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اظهار کرد: سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور وعده مساعد داد تا دهیاریهای این حوزه انتخابیه تنها با ۲۰ درصد آورده، ماشین آلات سنگین مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی از موفقیت این سازمان با کمک مالی برای تامین ماشین آلات حمل زباله، آتش نشانی و تراکتور برای دهیاریهای حوزه انتخابیه خبر داد و با اشاره به ظرفیت موجود در روستاها جهت توسعه کشاورزی افزود: زمینهای متعدد و مساعد کشاورزی در بخشهای روستایی وجود دارد که ظرفیت خوبی برای توسعه بخش کشاورزی از جمله ایجاد گلخانه جهت تامین درآمد پایدار روستاها، دارند.
موسوی زاده ادامه داد: در این راستا لازم است مهارتهای لازم به دهیاریها در قالب کلاس و گارگاه آموزشی ارائه تا ظرفیتهای بالقوه موجود در روستاها به فعل تبدیل شود.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون همچنین با تاکید بر توانمندسازی دهیاریها تصریح کرد: در حوزه انتخابیه ما ۹ بخشداری فعال هستند که با توجه به تعداد دهیاریهای موجود این آمادگی وجود دارد تا شرایط برای برگزاری جلسات تصمیمگیری جهت این موضوع با حضور مسئولان کشوری و استانی فراهم شود.
همچنین در این جلسه مقرر شد تعدادی از روستاهای حوزه انتخابیه که پروژه فعال در دست دارند از سوی این سازمان کمک و حمایت مالی شوند.