همزمان با گرامیداشت روز جهانی غذا به شرکت تراکتورسازی ایران نشان برتر امنیت غذایی کشور اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دلیل این انتخاب داشتن نقش کلیدی این شرکت در تقویت زیرساختهای تولید و توزیع مواد غذایی اعلام شده است.
این نشان و لوح مربوط به آن در «همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی» و با حضور عضو مجمع تشخیص نظام، وزیر جهاد کشاورزی، معاون رئیسجمهور، نایب رئیس مجلس. به تراکتورسازی اعطا شد.
این همایش باهدف تأکید بر اهمیت تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی و همافزایی هدفمند میان دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و نهادهای مالی و حضور مسئولین مربوطه برگزار شد.
گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با بیش از ۶ دهه سابقه فعالیت در تولید ماشینآلات کشاورزی بخصوص تراکتور نهتنها بیش از ۹۸ درصد نیاز کشاورزان داخلی به این محصول استراتژیک را تأمین میکند بلکه تولیدات آن در حال شخمزدن مزارع بیش از ۲۵ کشور دنیا در همه قارهها است.
تراکتورسازی ایران اکنون با ۹ شرکت اقماری در تبریز، ۲ شرکت در خارج از آذربایجان شرقی و ۲ شرکت در بیرون از مرزها، بزرگترین تولید کننده ماشین آلات کشاورزی و تراکتور از ۳۵ تا ۱۵۰ اسب بخار در کشور است که در حال حاضر ۹۹ درصد نیاز کشاورزان کشور به تراکتور را تامین میکند و سال گذشته ۴۱ میلیون دلار ارز آوری از محل صادرات انواع تراکتور، موتور و قطعات ریخته برای کشور داشته است.