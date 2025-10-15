نخستین آکادمی ملی مویتای ایران افتتاح شد
نخستین مرکز آکادمی ملی مویتای ایران با حضور وزیر ورزش و جوانان در مجموعه ورزشی شهید کشوری تهران به بهرهبرداری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
؛ آیین بهرهبرداری از نخستین مرکز آکادمی ملی مویتای ایران سهشنبه شب، ۲۲ مهر، با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.
در این مراسم، اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی، ثابتقدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، و خانم رجبی مدیر مجموعه ورزشی شهید کشوری نیز حضور داشتند.
در بخش نمایشی این آیین، ملیپوشان دختر و پسر مویتای کشور به اجرای مبارزات نمایشی و حرکات سنتی «وای کرو» و «مای موی» پرداختند که با استقبال حاضران همراه شد.
وزیر ورزش و جوانان در سخنانی با تأکید بر حمایت جدی از توسعه مویتای گفت: «توسعه این رشته را به طور جدی در دستور کار داریم و تلاش میکنیم امکانات بیشتری برای آن فراهم کنیم. اطمینان دارم در بازیهای جوانان بحرین و بازیهای کشورهای اسلامی، تیمهای مویتای ایران بهترین نتایج را کسب خواهند کرد.»
دنیامالی افزود: «باید بدون حاشیه به سمت قهرمانی پیش برویم و از علوم جدید مانند هوش مصنوعی در ورزش استفاده کنیم. همچنین لازم است فضا را برای جوانان باز کنیم، چون توان و تدبیر فکری بیشتری دارند.»
او با اشاره به برنامههای آینده وزارت ورزش تصریح کرد: «ورزش ایران مسیر جدیدی را طی میکند و قول دادهایم که با همین امکانات، تحولی چشمگیر رقم بزنیم. در صورت نیاز، مربی خارجی برای مویتای دعوت خواهیم کرد و سرمایهگذاری در بخش بانوان افزایش مییابد تا دختران ایران همپای پسران به مدالهای خوشرنگ برسند.»
وزیر ورزش در پایان تأکید کرد: «دو ماه آینده ورزش ایران خبرهای خوبی برای مردم خواهد داشت و رشتههای مختلف باید در نقاط مختلف کشور کمپهای تخصصی ایجاد کنند.»
در پایان این مراسم، جواد نصیری رئیس انجمن مویتای ایران بالاترین نشان مویتای را به دنیامالی اهدا کرد.