سرپرست نظارت بر کارگزاران سازمان بورس اعلام کرد: از ۲۴ مهر ۱۴۰۴، ارائه هرگونه خدمت به مشتریان و سهامداران حقیقی از سوی شرکت‌های کارگزاری تنها در صورت به‌روزرسانی اطلاعات آنها در سامانه سجام در زیرساخت کارگزاری‌ها مجاز است.

ارائه خدمات به مشتریان کارگزاری‌های بورس منوط به تکمیل اطلاعات سجامی

ارائه خدمات به مشتریان کارگزاری‌های بورس منوط به تکمیل اطلاعات سجامی

عبدالرضا سیدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به مصوبه هیئت‌مدیره سازمان بورس در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ گفت: بر اساس این مصوبه، شرکت‌های کارگزاری موظف‌اند ظرف سه ماه از زمان ابلاغ، اطلاعات مشتریان خود را صرفاً بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سامانه سجام اخذ و به‌روزرسانی کنند.

وی افزود: پس از پایان مهلت تعیین‌شده در ۲۴ مهر، تنها مشتریانی که اطلاعاتشان در سامانه سجام ثبت و در زیرساخت شرکت‌های کارگزاری به‌روزرسانی شده باشد، امکان دریافت خدمات کارگزاری را خواهند داشت.

سیدی هدف از اجرای این مصوبه را کاهش ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از تغییر اطلاعات مشتریان و ایجاد انسجام در داده‌های بازار سرمایه عنوان کرد.

او درباره پیامدهای بی‌توجهی به مصوبه تصریح کرد: در صورت عدم به‌روزرسانی اطلاعات، کارگزاری‌ها موظف به اعمال محدودیت در ارائه خدمات هستند و عدم اجرای مصوبه به‌عنوان تخلف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

سرپرست نظارت بر کارگزاران سازمان بورس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تمدید مهلت اجرای مصوبه تأکید کرد: این زمان قابل تمدید نیست و همه شرکت‌های کارگزاری ملزم به رعایت آن هستند.