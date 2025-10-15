پخش زنده
امروز: -
سرپرست نظارت بر کارگزاران سازمان بورس اعلام کرد: از ۲۴ مهر ۱۴۰۴، ارائه هرگونه خدمت به مشتریان و سهامداران حقیقی از سوی شرکتهای کارگزاری تنها در صورت بهروزرسانی اطلاعات آنها در سامانه سجام در زیرساخت کارگزاریها مجاز است.
عبدالرضا سیدی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به مصوبه هیئتمدیره سازمان بورس در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ گفت: بر اساس این مصوبه، شرکتهای کارگزاری موظفاند ظرف سه ماه از زمان ابلاغ، اطلاعات مشتریان خود را صرفاً بر اساس دادههای ثبتشده در سامانه سجام اخذ و بهروزرسانی کنند.
وی افزود: پس از پایان مهلت تعیینشده در ۲۴ مهر، تنها مشتریانی که اطلاعاتشان در سامانه سجام ثبت و در زیرساخت شرکتهای کارگزاری بهروزرسانی شده باشد، امکان دریافت خدمات کارگزاری را خواهند داشت.
سیدی هدف از اجرای این مصوبه را کاهش ریسکها و مخاطرات ناشی از تغییر اطلاعات مشتریان و ایجاد انسجام در دادههای بازار سرمایه عنوان کرد.
او درباره پیامدهای بیتوجهی به مصوبه تصریح کرد: در صورت عدم بهروزرسانی اطلاعات، کارگزاریها موظف به اعمال محدودیت در ارائه خدمات هستند و عدم اجرای مصوبه بهعنوان تخلف مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سرپرست نظارت بر کارگزاران سازمان بورس در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تمدید مهلت اجرای مصوبه تأکید کرد: این زمان قابل تمدید نیست و همه شرکتهای کارگزاری ملزم به رعایت آن هستند.