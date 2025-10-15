به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ستاد خبری جشنواره، با توجه به درخواست گسترده هنرمندان و گروه‌های نمایشی، مهلت ثبت‌نام در سه بخش کودک، نوجوان و نمایش‌های خیابانی سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان تا ۳۰ مهرماه تمدید شد. پیش‌تر زمان ثبت‌نام در این بخش‌ها تا 26 مهر ماه اعلام شده بود، اما با هدف ایجاد فرصت بیشتر برای حضور علاقه‌مندان و گروه‌های نمایشی از سراسر کشور، دبیرخانه جشنواره تصمیم به تمدید مهلت ثبت‌نام گرفت.

سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان برگزار خواهد شد.