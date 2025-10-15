پخش زنده
با هدف یکپارچهسازی نشانیها، ارتقای دقت مکانی خدمات و توسعه دولت الکترونیک طرح ملی "جینف" در شهرستان زرند آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان گفت: طرح «جینفی» با هدف یکپارچهسازی نشانیها، ارتقای دقت مکانی خدمات و توسعه دولت الکترونیک اجرا میشود.
دکتر وحیدی افزود: اجرای این طرح، بستر ارائه خدمات دقیقتر در حوزههای پستی، امدادی، شهری و خدمات عمومی را فراهم کرده و گامی مهم در مسیر مدیریت هوشمند شهری است.
مقیمینژاد، مدیرکل پست استان کرمان نیز با اشاره به نقش پست در اجرای این طرح گفت:طرح جینفی، با بهرهگیری از فناوریهای نوین، دادههای مکانی دقیق برای تمامی ساختمانها و اماکن شهری ایجاد میکند تا شهروندان زرندی بتوانند از خدمات پستی، بانکی و سایر خدمات عمومی با دقت و سرعت بیشتری بهرهمند شوند.
در پایان این مراسم، با حضور مسئولان استانی و شهرستانی از اجرای رسمی طرح ملی «جینفی» در شهرستان زرند بهصورت نمادین رونمایی شد.