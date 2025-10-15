به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قسمت اول مجموعه مستند «پشتیبان»، به تهیه‌کنندگی جواد میری و کارگردانی محمدرضا نوروزبیگی، تولید شبکه‌ مستند پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت ۲۲:۳۰، به مناسبت روز پیوند اولیا و مربیان از شبکه‌ مستند سیما پخش می‌شود.

این فیلم، بر اساس کتاب «برپا» به روایت زندگی علی‌اصغر بمانی می‌پردازد.

داوران بخش فیلم مستند چهل و دومین جشنواره‌ فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

«عروسک‌های کَمَس» اثر بهرام عظیم‌پور و «راویان کوچک روستای غریب» اثر پیروز کلانتری، چهارشنبه بیست و سوم مهر در خانه‌ اردیبهشت اودلاجان به نمایش درمی‌آیند.