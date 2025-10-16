به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز پنج شنبه بیست و پنجم مهرماه ۱۴۰۴، بیستم و سوم ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و شانزدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

اذان صبح امروز ساعت ۴:۵۹ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:۱۹ دقیقه طلوع می‌کند.

گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ۱۲:۱ به گوش می‌رسد و غروب آفتاب ساعت ۴۲: ۱۷ دقیقه خواهد بود.

نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ۱۸:۰۰ دقیقه طنین انداز می‌شود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:۲۱ دقیقه است.

ذکر روز پنج شنبه:

لا اله الا الله الملک الحق المبین (۱۰۰ مرتبه)

حدیث روز:

حضرت امام جواد (ع) می‌فرماید:

الْمُؤمِنُ یَحْتاجُ إلی ثَلاثِ خِصال: تَوْفیق مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَواعِظ مِنْ نَفْسِهِ وَقَبُول مِمَّنْ یَنْصَحُهُ.

مؤمن در هر حال نیازمند به سه خصلت است: توفیق از طرف خداوند متعال واعظی از درون خود قبول و پذیرش نصیحت کسی که او را نصیحت نماید.

بحارالأنوار، ج ۷۲، ص ۶۵، ح ۳