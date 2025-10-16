پخش زنده
اوقات شرعی ۲۴ مهر ۱۴۰۴ به افق اهواز اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امروز پنج شنبه بیست و پنجم مهرماه ۱۴۰۴، بیستم و سوم ربیع الثانی ۱۴۴۷ هجری قمری و شانزدهم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
اذان صبح امروز ساعت ۴:۵۹ دقیقه به گوش خواهد رسید و آفتاب در ساعت ۶:۱۹ دقیقه طلوع میکند.
گلبانگ اذان ظهر در اهواز ساعت: ۱۲:۱ به گوش میرسد و غروب آفتاب ساعت ۴۲: ۱۷ دقیقه خواهد بود.
نوای روحبخش اذان مغرب نیز در ساعت ۱۸:۰۰ دقیقه طنین انداز میشود و نیمه شب شرعی ساعت ۲۳:۲۱ دقیقه است.
ذکر روز پنج شنبه:
لا اله الا الله الملک الحق المبین (۱۰۰ مرتبه)
حدیث روز:
حضرت امام جواد (ع) میفرماید:
الْمُؤمِنُ یَحْتاجُ إلی ثَلاثِ خِصال: تَوْفیق مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَواعِظ مِنْ نَفْسِهِ وَقَبُول مِمَّنْ یَنْصَحُهُ.
مؤمن در هر حال نیازمند به سه خصلت است: توفیق از طرف خداوند متعال واعظی از درون خود قبول و پذیرش نصیحت کسی که او را نصیحت نماید.
بحارالأنوار، ج ۷۲، ص ۶۵، ح ۳