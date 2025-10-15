«روح اله اکبری» قصههای دیار خود را روایت کرد و اکنون خود به قصهها پیوست
ایلام امروز در سوگ یکی از روایتگران خلاق خود نشست، پیکر زنده یاد «روح اله اکبری» مستندساز ایلامی، تشییع و در روستای قلعه جوق شهرستان ملکشاهی به خاک سپرده شد.
این هنرمند ارزنده که سالها عمر خود را صرف تولید آثار فرهنگی، اجتماعی و انقلابی کرد، بر اثر عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت، وی با ساخت مستندهایی ماندگار همچون «جلیل و خلیل»، «هانا»، «سوسن در سحر میشکفد»، «سیاه خفته»، «سنگهای مرز»، «امیلیا»، «پیرمرد»، «جاده» و فیلم داستانی «من شیرینم»، سهم ارزشمندی در معرفی فرهنگ بومی، ایثارگری مردم ایلام و روایت صادقانه واقعیتهای اجتماعی این دیار داشت.