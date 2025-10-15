پخش زنده
افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را دارند، باید تا ۲۷ مهرماه از سمت خود استعفا دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، ابراهیم رستمی فر مدیرکل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری سمنان گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون، برخی مقامات و مشاغل همتراز تنها در صورتی میتوانند در انتخابات شوراهای اسلامی شهر نامزد شوند که دستکم سه ماه پیش از آغاز ثبتنام، یعنی تا پایان روز ۲۷ مهر ۱۴۰۴، از سمت خود استعفا داده و استعفای آنان به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد. ثبتنام افرادی که در مهلت مقرر استعفا نداده باشند، امکانپذیر نخواهد بود.
بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور، انتخابات شوراهای اسلامی روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از بیستوهفتم آذرماه ۱۴۰۴ با صدور دستور شروع انتخابات آغاز میشود.
ثبتنام از داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از بیستویکم دیماه و برای شوراهای اسلامی روستا از بیستوچهارم بهمنماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.