به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حاج محمد عیسی صادقی پدر شهید داود صادقی در به فرزند شهیدش پیوست.

شهید داود صادقی از شهدای ۸سال دفاع مقدس اهل اشترینان بود.



وی در سال ۱۳۶۴در حال طی نمودن خدمت مقدس سربازی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه چنگوله در عملیات عاشورای ۲به فیض عظیم شهادت نائل آمد.



مراسم تشییع و خاکسپاری حاج محمد عیسی صادقی پدر شهید داود صادقی فردا پنج شنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۰:۳۰ از درب منزل مرحوم واقع در خیابان ۱۵ خرداد نبش کوچه شهید صادقی به سمت گلزار شهدای اشترینان برگزار خواهد شد.