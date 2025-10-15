پخش زنده
جشن گلریزان با حضور خیرین نکایی با هدف تامین نیاز مصرفی و تجهیزات کارگاهی حوزه مهارتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛مدیر عامل مجمع خیرین مازندران با اشاره به چالشهای موجود در مسیر توسعه آموزشهای مهارتی، نقش خیرین را در پشتیبانی از مراکز آموزشی بسیار مؤثر دانست و بر اهمیت برگزاری مراسم گلریزان برای تقویت زیرساختها و گسترش فرهنگ مهارتآموزی تأکید کرد.
اسکندری با اشاره به این که مجمع خیرین نکا بیش از سی میلیارد ریال برای توسعه بخشهای مختلف فنی حرفه ایی متعهد شدند گفت:هدف نهایی گردهمایی خیرین و گلریزان؛ فراهم کردن فرصتهای اشتغال پایدار و ارتقای مهارت جوانان است تا پس از سپری کردن دوره، بتوانند بهعنوان نیروی ماهر و توانمند وارد بازار کار شوند و به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.