به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛مدیر عامل مجمع خیرین مازندران با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر توسعه آموزش‌های مهارتی، نقش خیرین را در پشتیبانی از مراکز آموزشی بسیار مؤثر دانست و بر اهمیت برگزاری مراسم گلریزان برای تقویت زیرساخت‌ها و گسترش فرهنگ مهارت‌آموزی تأکید کرد.

اسکندری با اشاره به این که مجمع خیرین نکا بیش از سی میلیارد ریال برای توسعه بخش‌های مختلف فنی حرفه ایی متعهد شدند گفت:هدف نهایی گردهمایی خیرین و گلریزان؛ فراهم کردن فرصت‌های اشتغال پایدار و ارتقای مهارت جوانان است تا پس از سپری کردن دوره، بتوانند به‌عنوان نیروی ماهر و توانمند وارد بازار کار شوند و به توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.