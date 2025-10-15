مدیر کل گمرک کرمانشاه گفت: ارزش بسته‌های پستی ارسالی از گمرک امانات پستی حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه به خارج از کشور در نیمه نخست سالجاری به ۱۰ هزارو ۵۳۱ دلار رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،رضا نیک روش افزود: در این مدت ۳۰۰ بسته از گمرک امانات پستی این استان به وزن ۲ هزارو ۴۴۰ کیلو‌گرم به خارج از کشور صادر شده است.

عمده کالا‌های ارسالی از طریق گمرک امانات پستی کرمانشاه را روغن حیوانی، پسته، بادام و ترخینه عنوان کرد.

مدیر کل گمرک کرمانشاه در ادامه تعداد بسته‌های ورودی به گمرک امانات پستی کرمانشاه در شش ماهه سپری شده از سالجاری را ۲۸ بسته و ارزش آن را ۸ هزارو ۳۸۲ دلار عنوان کرد.

وی وزن بسته‌های ورودی به گمرک امانات پستی کرمانشاه را ۱۳۹ کیلو گرم و عمده کالا‌های ورودی از طریق این گمرک را گوشی تلفن همراه، پوشاک، دارو، عینک آفتابی و دوربین دو چشمی عنوان کرد.