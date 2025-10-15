به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس زندان شهرستان لنجان گفت: در این مسابقات دو روزه ۱۲۰ نفر در قالب ۱۰ تیم در رشته‌های فوتسال، تنیس روی میز و دارت شرکت کردند.

عبدالرسول سلیمیان افزود: مسابقات به‌صورت گروهی و فردی برگزار شد.