به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، بهروزی افزود: روز گذشته هوای خنکی به‌صورت استثنایی در سطح استان حاکم بود که موجب شد کمینه دما در اغلب نقاط به محدوده تک‌رقمی برسد.

وی اضافه کرد: در این میان، شهر آبگرم با ثبت دمای چهار درجه بالای صفر، سردترین نقطه استان بود.

بهروزی همچنین خاطرنشان کرد: از امروز چهارشنبه تا پایان هفته، افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، اما این تغییرات تا اوایل هفته آینده چندان محسوس نخواهد بود و روند دمایی تقریباً ثابت باقی می‌ماند.