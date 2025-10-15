وضعیت جوی پایدار در استان قزوین
کارشناس هواشناسی اعلام کرد: بر اساس خروجی مدلهای پیشبینی، تا اوایل هفته آینده وضعیت جوی در سطح استان نسبتا پایدار خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، بهروزی افزود: روز گذشته هوای خنکی بهصورت استثنایی در سطح استان حاکم بود که موجب شد کمینه دما در اغلب نقاط به محدوده تکرقمی برسد.
وی اضافه کرد: در این میان، شهر آبگرم با ثبت دمای چهار درجه بالای صفر، سردترین نقطه استان بود.
بهروزی همچنین خاطرنشان کرد: از امروز چهارشنبه تا پایان هفته، افزایش نسبی دما در سطح استان پیشبینی میشود، اما این تغییرات تا اوایل هفته آینده چندان محسوس نخواهد بود و روند دمایی تقریباً ثابت باقی میماند.