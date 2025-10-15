پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی از شناسایی و جلوگیری از یک مورد حفاری غیرمجاز در محدوده سنگ تاریخی ۲ تنی در روستای ایشلق بخش کندوان شهرستان میانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ غلامرضا زینالی گفت: برابر گزارشهای مردمی مبنی بر انجام حفاری مشکوک در اطراف یکی از محوطههای تاریخی بخش کندوان، بلافاصله نیروهای یگان حفاظت به همراه عوامل انتظامی پاسگاه ایشلق به محل اعزام شدند و ضمن بررسی موقعیت، مشخص شد که حفاری انجامشده بدون کشف یا دستیابی به آثار تاریخی و صرفاً بر اساس تصورات عوامفریبانه صورت گرفته است.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان آذربایجان شرقی با اشاره به پیشینه این اثر تاریخی افزود : حدود ۱۵ سال پیش، سنگی تاریخی با وزن تقریبی ۲ تُن با نقوش جوغن، در جریان آئین چهارشنبهسوری و بر اثر انفجار مواد منفجره دستساز آسیب دید و از همان زمان تحت مراقبت نیروهای حفاظتی قرار گرفت تا از هرگونه تعرض یا حفاری جلوگیری شود.
سرهنگ زینالی گفت : پس از بررسی صحنه و هماهنگی با مراجع انتظامی، مقرر شد گشتهای مشترک یگان حفاظت و نیروی انتظامی در محدوده روستای ایشلق بهصورت مستمر فعال باشند تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، بلافاصله با مراجع قضایی و انتظامی هماهنگی لازم انجام شود.
وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در صیانت از مواریث فرهنگی افزود : همکاری اهالی منطقه در ارائه گزارشهای دقیق و بهموقع، عامل اصلی در خنثیسازی اقدامات سودجویانه است. شهروندان میتوانند هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه میراثفرهنگی را از طریق شماره تماس ۰۹۶۶۲ به یگان حفاظت اطلاع دهند.