تائید ۴۰ طرح در اولین همایش وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید در اردستان
در اولین همایش وفاق ملی و سرمایهگذاری برای تولید در اردستان بیش از ۵۰ طرح سرمایهگذاری بررسی و ۴۰ طرح تأیید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این همایش از کتاب فرصتهای سرمایهگذاری در اردستان نیز رونمایی شد و شرکتکنندگان بر ضرورت جذب سرمایهگذار و بهرهگیری از ظرفیتهای محلی برای توسعه تولید تأکید کردند.
رضا برزوئیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، هدف همایش را مشارکت و تعامل بین دستگاههای اجرایی و سرمایهگذاران با هدف توسعه اجتماعی» عنوان کرد و با اشاره به اهمیت نیروی کار ماهر گفت: اگر بتوانیم مهارت مورد نیاز بازار کار را تأمین و بهموقع در اختیار تولیدکننده بگذاریم، رشد اقتصادی محقق میشود.
فرماندار اردستان نیز ظرفیتهای اقتصادی شهرستان را گسترده شمرد و با اشاره به جایگاه اردستان در تولید مرغ گوشتی گفت: اردستان در زمینه تولید مرغ گوشتی رتبه اول استان و رتبه چهارم کشور را دارد.
محسن حیدری، همچنین به غنای معدنی منطقه اشاره کرد و خواستار سرمایهگذاری در واحدهای فراوری معادن نقره، مس، روی، سرب، منیزیوم، باریت و آهن شد.
