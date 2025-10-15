پخش زنده
امروز: -
مهمترین چالشهای پیش روی نظام سلامت استان فارس در «کشیک سلامت» بررسی و ویژه برنامه تحلیلی «مثبت ورزش» نیز با حضور قهرمانان وزنه برداری روانه پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در تازهترین قسمت از برنامه زنده «کشیک سلامت»، چالشهای نظام سلامت استان فارس با حضور دکتر حسینعلی امیری، استاندار فارس مورد بررسی قرار میگیرد.
این برنامه گفتوگومحور با اجرای مصطفی مصطفوی چهارشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۲۰ بهصورت زنده از شبکه سلامت سیما پخش خواهد شد.
در این قسمت، مهمترین مسائل حوزه سلامت و خدمات درمانی استان فارس، ظرفیتها و چالشهای موجود در نظام سلامت منطقه، محور گفتوگو با مسئولان و کارشناسان خواهد بود.
ویژه برنامه تحلیلی «مثبت ورزش»
برنامه زنده «مثبت ورزش» چهارشنبه ۲۳ مهر از ساعت ۲۰، میزبان بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنهبرداری کشورمان، علیرضا معینی قهرمان وزن ۹۴ کیلوگرم و دارنده مدال طلای وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵ و علیرضا نصیری نایب قهرمان وزن ۱۱۰ کیلوگرم و دارنده دو مدال نقره مسابقات وزنه برداری ۲۰۲۵ نروژ خواهد بود.
تیم وزنهبرداری کشورمان پس از هشت سال، و برای دومین بار قهرمان جهان شد.