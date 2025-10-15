به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در تازه‌ترین قسمت از برنامه زنده «کشیک سلامت»، چالش‌های نظام سلامت استان فارس با حضور دکتر حسینعلی امیری، استاندار فارس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این برنامه گفت‌وگومحور با اجرای مصطفی مصطفوی چهارشنبه ۲۳ مهرماه ساعت ۲۰ به‌صورت زنده از شبکه سلامت سیما پخش خواهد شد.

در این قسمت، مهم‌ترین مسائل حوزه سلامت و خدمات درمانی استان فارس، ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در نظام سلامت منطقه، محور گفت‌و‌گو با مسئولان و کارشناسان خواهد بود.

ویژه برنامه تحلیلی «مثبت ورزش»

شبکه ورزش چهارشنبه ۲۳ مهر از ساعت ۲۰، میزبان بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی وزنه برداری، علیرضا معینی قهرمان و دارنده مدال طلا و علیرضا نصیری نایب قهرمان و دارنده دو مدال نقره در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ نروژ خواهد بود.

تیم وزنه‌برداری کشورمان پس از هشت سال، و برای دومین بار قهرمان جهان شد.