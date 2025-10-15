به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب بردسکن گفت: با توجه به افزایش فعالیت‌ های غیرقانونی رباخواران که به آفتی برای آرامش و اقتصاد مردم شهرستان تبدیل شده‌ اند، برخورد قاطع با این افراد در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

سید مجتبی عاجل با اشاره به گزارش های مردمی و رصد اطلاعاتی دقیق افزود: در نتیجه اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌ های مستمر، دو نفر از رباخواران شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند و پس از تشکیل پرونده قضایی، این افراد بازداشت شدند.

وی با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی ادامه داد: مبارزه با رباخواری و حمایت از سلامت اقتصادی جامعه از اولویت‌ های اصلی دادستانی بردسکن است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.