«نشان برتر امنیت غذایی» به علت پژوهش برتر در امنیت غذایی به اسکندر زند دبیر سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین همایش ملی نقش تأمین مالی پایدار در امنیت غذایی، همچنین از شرکت‌ها و طرح‌های برتر که نقش کلیدی در تقویت زیرساخت‌های تولید و توزیع مواد غذایی ایفا کرده‌اند، با اهدای لوح و نشان همایش قدردانی شد.

مدیرعامل بانک کشاورزی نیز در این مراسم، حمایت از چنین شرکت‌هایی را سرمایه‌گذاری مستقیم برای تضمین آینده امنیت غذایی کشور دانست و بر ایفای نقش این بانک به عنوان بازوی مالی بخش کشاورزی تأکید کرد.