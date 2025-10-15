پخش زنده
امروز: -
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در جلسه هیئت مرکزی، جدول زمانبندی اجرایی انتخابات شوراها، فرم نهایی ثبت نام داوطلبان و تعرفههای انتخاباتی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، محمدصالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با اشاره به جلسه هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: این نشست با حضور اعضای هیات و دستگاههای اجرایی ذی ربط برگزار شد و تصمیمات راهگشایی برای برگزاری این رویداد ملی اتخاذ گردید.
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در این نشست مهم، جدول زمانبندی اجرایی انتخابات، فرم نهایی ثبت نام داوطلبان و همچنین تعرفههای انتخاباتی شوراهای اسلامی شهر و روستا مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت و به تأیید نهایی اعضا رسید.
وی افزود: این مصوبات که زیربنای حقوقی و اجرایی انتخابات پیش رو را تشکیل میدهد، با هدف تضمین شفافیت، قانونمداری و ایجاد یک فضای رقابتی سالم برای تمام داوطلبان و صیانت از آرای مردم به تصویب رسید.