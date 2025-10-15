راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرهای مختلف لرستان برگزار میشود
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان از برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرهای مختلف این استان با شعار «متحد و استوار، مقابل استکبار» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در جلسه ستاد گرامیداشت یومالله ۱۳ آبان که در استانداری لرستان برگزار شد با اشاره به وقایع تاریخی ۱۳ آبان، اظهار داشت: تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان سال ۵۸ که حضرت امام خمینی (ره) از آن بهعنوان انقلاب دوم یاد کردند نشاندهنده اهمیت این حادثه بزرگ تاریخی و نقش پررنگ آن در دفع نفوذ شیطان بزرگ و استکبار جهانی به شمار میرود.
حجتالاسلام احمدرضا غلامی افزود: شعار محوری ۱۳ آبان امسال «متحد و استوار، مقابل استکبار» خواهد بود و در شرایط فعلی اتحاد و انسجام درونی ملت بهترین ابزار در برابر بیگانگان و تقویت کشور خواهد رود.
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اینکه امروز مقابله ملت بزرگ مردم ایران با کفر جهانی است، تصریح کرد: امروز وظیفه هر ایرانی مسلمانی است که در راستای تعظیم شعائر و دفاع از جبهه مقاومت خود را مسئول دانسته و نسبت به جنایات بیشمار استکبار جهانی بهویژه جنایات شنیع رژیم منحوس صهیونیستی در منطقه بیتفاوت نباشد.
حجتالاسلام غلامی با اشاره به شهرها و مسیرهای راهپیمایی در نقاط مختلف استان، گفت: راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان امسال در شهرستان خرمآباد از میدان شهدا تا مصلای الغدیر خواهد بود که از عموم مردم بهویژه خانوادههای معظم شهدا برای حضور در این راهپیمایی دعوت به عمل میآید.