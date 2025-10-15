پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۳ مهر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین خبری روزنامههای امروز افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»:
- پروازهای مستقیم «امرتسار (درهند) – کابل و قندهار به زودی آغاز میشود.
- مولوی «امیرخان متقی»: مشکلات زندانیان افغان در هند پیگیری میشود.
- بزرگراه سالنگ به مدت ده روز به دلیل بازسازی مسدود خواهد شد.
- سفیر افغانستان در چین: ریشه نا امنیهای منطقه در اسلام آباد است.
- گسترش روابط سیاسی امارت اسلامی افغانستان با کشورهای منطقه.
روزنامه دولتی «هیواد»:
- عملیات تلافی جویانه نیروهای افغان توسط هزاران افغان جشن گرفته شد.
- روابط اقتصادی افغانستان و هند، حجم روابط تجاری به یک میلیارد دلار رسید.
- چین از افغانستان و پاکستان خواست به حاکمیت ملی همدیگر احترام بگذارند.
- گسترش روابط تجاری هوایی افغانستان و هند.
- زندانیان افغان در سیزده بخش در زندانهای افغانستان آموزش میبینند.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- طالبان از کشته شدن دوازده غیرنظامی در حملات ارتش پاکستان در «اسپین بولدک» خبر داد.
- طالبان، کشته شدن هفت جوان هلمندی در مناطق مرزی با پاکستان را تایید کرد.
- طالبان و پاکستان بار دیگر در مناطق مرزی استان خوست درگیر شدند.
- روسیه: طالبان و پاکستان اختلافات خود را از راه دیپلماسی حل کنند.
- یونیسف و یونسکو: طالبان، دو میلیون و دویست هزار دختر را از آموزش محروم کرده است.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- ادامه تنشها میان افغانستان و پاکستان، گذرگاههای مرزی همچنان بسته است.
- نماینده دولت سابق افغانستان در سازمان ملل: افغانستان زیر سلطه طالبان شاهد جنایات گسترده علیه بشریت است.
- چین پس از درگیری افغانستان و پاکستان خواستار حفظ امنیت و طرحهای چین در افغانستان شد.
- مولانا «فضل الرحمان» آماده میانجیگری میان افغانستان و پاکستان است.
- آمنه بلوچ: امنیت مرز با افغانستان اولویت ملی ماست.
مهمترین عناوین روزنامههای امروز روسیه
⸻
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ ناتو در حال بررسی طرحهای عملیاتی است تا بتواند جنگندههای روسی را سرنگون کند.
⁃ تداوم حملات پهپادی از سوی اوکراین موجب شد محدودیتهای پروازی در چهار فرودگاه طی شب گذشته اعمال شود.
⁃ ایالات متحده ویزای افرادی را که در شبکههای اجتماعی «مرگ چارلی کرک» را جشن گرفته بودند، باطل کرد
—
«ار-ب-کا»
⁃ سفر رئیس خودخوانده حکومت سوریه به روسیه: احمد الشرع در مسکو با پوتین دربارهٔ همکاری میان دو کشور گفتوگو خواهد کرد.
⁃ در مرز افغانستان و پاکستان دوباره درگیریها آغاز شد.
⁃ طی شب گذشته، ۵۹ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
⸻
«کامرسانت»
⁃ ترامپ: میگفتند جنگ جهانی سوم از خاورمیانه آغاز میشود، اما اکنون چنین نخواهد شد.
⁃ رویترز: نظامیان حامی اپوزیسیون در ماداگاسکار قدرت را در دست گرفتند.
⁃ بلومبرگ: اتحادیه اروپا میخواهد شرکتهای چینی را وادار کند تا فناوریهای خود را در اختیار اروپا قرار دهند
⸻
«ایزوستیا»
⁃ دیمیتری مدودف: زنان اکثریت حزب «روسیه متحد» را تشکیل میدهند.
⁃ دیمیتری پسکوف: فدراسیون روسیه برای مذاکره دربارهٔ اوکراین آماده است.
⁃ سفیر فلسطین در روسیه: فلسطین امیدوار است روسیه کمک انسانی برای نوار غزه ارسال کند
—————
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ وزارت دفاع روسیه: تلفات نیروهای مسلح اوکراین طی یک شبانهروز حدود یکهزار و ۵۶۰ نظامی در منطقهٔ عملیات ویژه بوده است.
⁃ در کنگرهٔ ایالات متحده اعلام شد که روسیه اسناد مربوط به ترور کندی را تحویل خواهد داد.
⁃ ترامپ: همهٔ کشورها تصمیم گرفتهاند به دلیل تعرفههای آمریکا از بریکس خارج شوند
عناوین اخبار مهم روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴
«هم نیوز»
- پاکستان و صندوق بین المللی پول برای وام ۱.۲ میلیارد دلاری به توافق رسیدند
- پس از جنجال زیاد مراسم تحلیف سروزیر اجدید ایالت خیبرپختونخوا پاکستان امروز برگزار میشود
- ادامه درگیریهای مرزی پاکستان و افغانستان / ارتش پاکستان به حملات طالبان در منطقه مرزی «کروم» پاسخ داد
- گذرنامه پاکستانی در رتبه بندی اعتبار جهانی هفت پله سقوط کرد
«شبکه خبری جی ان ان»
- پلیس ایالت پنجاب از تحت تعقیب بودن «سعد رضوی» رئیس حزب تحریک لبیک خبر داد
- نخست وزیر پاکستان: اولویت اول ما توقف نسل کشی در غزه بود
- افزایش تعداد بیماران تب دنگی در شهر راولپندی / در شبانه روز گذشته ۳۰ مورد شناسایی شد
- گذرگاه مرزی پاکستان و افغانستان در چمن صرفا برای خروج پناهجویان افغان بازگشایی شد
- علیرغم آتش بس در غزه محدودیتها برای کمکهای بشردوستانه همچنان ادامه دارد
«داون نیوز»
- حماس جسد چهار اسرائیلی را پس از تبادل گروگانها با اسرای فلسطینی تحویل داد
- پاکستان به عنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد
- چین: اسلام آباد متعهد شده است که روابط با آمریکا، همکاریهای پاکستان با پکن را تحت تاثیر قرار نمیدهد
- رئیس حزب جمعیت علمای اسلام پااکستان: اختلافات با افغانستان را باید از طریق گقتگو حل کرد
عناوین روزنامههای مصر چهارشنبه ۱۵ اکتبر
روزنامه المصری الیوم
- اقتصاد چشمبهراه عبور از وضعیت عدمقطعیت پس از توقف جنگ است
- معیط (مدیر اجرایی صندوق بینالمللی پول): ما به دلیل جنگ غزه، ۹ میلیارد دلار از درآمدهای کانال سوئز را از دست دادیم
- جام زهر در تل آویو
- اسرائیل آتشبس را نقض کرد؛ ۹ نفر از ساکنان غزه به شهادت رسیدند
- کارشناسان: طرح رئیس جمهور آمریکا با شکافهای واقعی روبهرو است
- قدم بعدی چیست؟ ترامپ از بحث در مورد موانع آینده غزه طفره میرود
- نیویورک تایمز: ترامپ به بازسازی یا تأسیس کشور فلسطین نپرداخت
- برنامهریزی برای حفر ۴۸۰ حلقه چاه اکتشافی با سرمایهگذاری ۵.۷ میلیارد دلار
روزنامه الشروق
- ترامپ: من الان درباره راه حل یک دولت یا دو دولت صحبت نمیکنم، بلکه درباره بازسازی غزه صحبت میکنم
- ۹ شهید در بمباران نوار غزه توسط اسرائیل؛ حماس اشغالگران را به نقض توافق متهم میکند
- بلاروس: تحویل موشکهای تاماهاک به اوکراین، تهدیدی برای جنگ هستهای در اروپا است
- رئیس جمهور ماداگاسکار از طریق فیسبوک و از خارج از کشور پارلمان را منحل کرد
- وزیر برنامهریزی: سال ۲۰۲۶ با رشد مداوم بخشهای واقعی اقتصاد، نقطه عطفی برای اقتصاد مصر خواهد بود
روزنامه الیوم السابع
- با بازسازی غزه، دوران جدیدی آغاز میشود
- مذاکرات برای مرحله دوم توافق آتش بس با «مسائل دشوار» آغاز شد
- ترامپ از کشورهای خاورمیانه خواست تا به صلح پایدار دست یابند
- خیابانهای مصر امنتر شدهاند. در نتیجهی یک استراتژی امنیتی مدرن، میزان جرم و جنایت کاهش یافته است
- آمار: استانهای اسیوط و سوهاج بالاترین نرخ زاد و ولد را ثبت کردهاند، در حالی که قاهره با ۱۰.۵ میلیون نفر جمعیت، پرجمعیتترین شهر است
روزنامه الدستور
- پس از توافق شرم الشیخ، چهان شاهد طلوع جدیدی برای خاورمیانه است
- سازمان ملل: کل هزینه بازسازی غزه ۷۰ میلیارد دلار است
- اشغالگران تهدید کردهاند که به دلیل تأخیر در بازگرداندن اجساد بازداشتشدگان، کمکرسانی را متوقف خواهند کرد
- صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود را از رشد اقتصاد مصر به ۴.۵ درصد افزایش داد
- وزیر آبیاری: برای پاسخگویی به افزایش جمعیت فعلی، سالانه به ۱.۵ میلیارد متر آب نیاز داریم
مهمترین عناوین خبری وسایل ارتباط جمعی هند در نبض رسانههای بیست و سوم مهر
شبکه خبری ایندیا تودی:
-اشلی تلیس، کارشناس راهبردی هندیالاصل، به علت پروندههای فوق سری در آمریکا دستگیر شد. اشلی تلیس، کارشناس روابط آمریکا و هند، به اتهام احتکار اسناد طبقهبندیشده و ملاقات با مقامات چینی دستگیر شده است. این مشاور باسابقه در صورت محکومیت با مجازات تا ۱۰ سال زندان روبهرو خواهد بود. بیش از ۱۰۰۰ صفحه پرونده محرمانه در خانهاش در ویرجینیا پیدا شد. گفته میشود او چندین بار با مقامات چینی ملاقات کرده و نگرانیهای امنیتی را برانگیخته است.
-۲۱ نفر در آتشسوزی اتوبوس در جایسالمر جان باختند؛ نخست وزیر ضمن تسلیت به درگذشتگان، از کمک ۲۰۰ هزار روپیهای خبر داد
-با تشدید کشمکش بر سر کرسیها پس از نخستین فهرست حزب بهاراتیا جاناتا در بیهار، شکافها در ائتلاف ملی دموکراتیک گستردهتر میشود
-چین بازوکا را به سمت جهان نشانه گرفته است: ایالات متحده که از تعرفهها راضی است، اکنون حمایت هند را میخواهد. وزیر خزانهداری ایالات متحده گفت که ایالات متحده انتظار دارد هند و اروپا از واشنگتن در مقابله با تسلط چین بر منابع عناصر خاکی کمیاب حمایت کنند و آن را «چین در مقابل جهان» نامید. با وجود تعرفههای سنگین ایالات متحده بر کالاهای هندی، بسنت گفت که حمایت جهانی حیاتی است.
-خانواده پلیس هاریانا: تنها پس از دستگیری همسر افسر فقید پلیس، جسد را خواهیم سوزاند
-آیا عامل مسلمانان نتایج انتخابات بیهار را تغییر خواهد داد؟ بیهار به سمت یک انتخابات مجلس با ریسک بالا پیش میرود. در بیهار، جایی که قرار است انتخابات مجلس در تاریخ ۶ و ۱۱ نوامبر برگزار شود، جامعه مسلمانان که حدود ۱۸ درصد از جمعیت را تشکیل میدهند، در حدود ۸۰ کرسی نفوذ تعیینکنندهای دارند.
-آمازون قصد دارد تعدیل نیرو کند، تا ۱۵ درصد از کارکنان منابع انسانی و حتی بیشتر از آن ممکن است اخراج شوند
روزنامه هندو:
- هند برای هفتمین بار به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد انتخاب شد
-جنجال حجاب در مدرسه کرالا: دانشآموز پس از موافقت والدینش با رعایت قوانین پوشش مدرسه، قرار است کلاسهایش را از سر بگیرد
-درگیریهای پاکستان و افغانستان: درگیری شدید مرزی در خیبر پختونخوا درگرفت
-اسرائیل میگوید در حالی که احتمال کاهش کمکهای مالی به غزه وجود دارد، بقایای چهار گروگان دیگر را دریافت کرده است
-در پی آتش گرفتن اتوبوس در جایسالمر، ۲۰ مسافر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدند
-سپهبد راجیو گای: پاکستان بیش از ۱۰۰ سرباز خود را در عملیات سندور از دست داد
روزنامه تایمز آو ایندیا:
-ایستگاه نظامی و تانکها نابود شدند: نیروهای پاکستانی و طالبان دوباره درگیر شدند
- چگونه پاکستان هوشمندانه توانست بدون رنجاندن چین، آمریکا را به خود جذب کند؟
-ترامپ توضیح میدهد که چرا تعرفهها را اعمال کرد:" بریکس حملهای به دلار بود"
-ترامپ در حال بررسی قطع تجارت با چین است؛ تهدید به پایان دادن به تجارت روغن پخت و پز
-"از پوتین ناامید شدم":: ترامپ رئیس جمهور روسیه را به علت جنگ اوکراین مورد انتقاد شدید قرار داد
عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین
عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای چین در روز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ و ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵
شینهوا
رئیس جمهور چین بر وظیفه مشترک جهانی برای پیشبرد توسعه زنان در نشست پکن تاکید کرد
تورم چین به بالاترین سطح ۱۹ ماهه رسید
توافق آتش بس غزه، چشم انداز امید درعدم اطمینان برای صلح پایدار
شی با رئیس جمهور ایرلند و نخست وزیران موزامبیک وسریلانکا ملاقات کرد
۸ کشته و ۴ زخمی در تصادف راننده مست در شرق چین
شاخص PPI چین در ماه سپتامبر ۲.۳ درصد کاهش یافت
ایران ۲ شهروند فرانسوی را به اتهام جاسوسی به زندان محکوم کرد
تهران اظهارات ضد ایرانی ترامپ در پارلمان اسرائیل را محکوم کرد
نیروهای امنیتی ایران بیش از ۲۰۰ تبعه افغانستان را به دلیل تلاش برای نفوذ غیرقانونی به ایران دستگیر کردند
ایران میگوید ادعای E۳ در مورد تلاش برای شروع مجدد مذاکرات هستهای "حسن نیت" ندارد
ایران میگوید سفیران فراخوانده شده به پایتختهای اروپایی بازمی گردند
=========================================
گلوبال تایمز
۱۳۸ مین نمایشگاه واردات و صادرات گوانجو افتتاح شد
نماینده چین در سازمان ملل: تعریف جنایات علیه بشریت باید تغییر کند
نسل جدید "خورشید مصنوعی" چین در حال ارتقاء برای سوزاندن آزمایشی پلاسما
سفر وزیر خارجه اسپانیا به چین نشان دهنده رویکرد عملی مادرید در روابط دوجانبه است
ترامپ میگوید حمله آمریکا به یک کشتی در نزدیکی سواحل ونزوئلا شش نفر را کشته است
========================================
سی جی تی ان
چین در آغوش پاییز
افزایش تولید و فروش خودروهای برقی چین طی ۹ ماه نخست ۲۰۲۵
شی جینپینگ با رئیس جمهوری غنا دیدار کرد
سند آتشبس غزه در "شرمالشیخ" مصر امضا ش
معاون نخست وزیر چین در افتتاحیه مجمع عمومی فدراسیون جهانی سازمانهای مهندسی ۲۰۲۵ شرکت کرد
چین: حذف تفکر استعماری، بخش جداییناپذیر از بهبود حکمرانی جهانی است
وزیر امور خارجه اسپانیا به چین سفر میکند
نیروهای نظامی چین برای شرکت در رزمایش «صلح و دوستی ۲۰۲۵» وارد مالزی شدند
رئیس جمهوری ونزوئلا خواستار محلق شدن بومیان کشورش به شبهنظامیان شد
وزیر امور خارجه کانادا به چین سفر میکند
نمایشگاه واردات و صادرات گوانگجو چین افتتاح شد/ رکورد تازه در تعداد غرفهها و شرکتها
اجتماعی
=========================================
چاینا دیلی
زمان تغییر در خاورمیانه
شاخص سرمایه گذاری چین در ماه سپتامبر ۰.۳ درصد کاهش یافت
دومین کنفرانس جهانی مطالعات چین در شانگهای افتتاح شد
پیش بینی صندوق بین المللی پول: اقتصاد چین در حال رشد است
اصلاحات نظام حقوقی برای مبارزه با فساد درچین
جشن روز جهانی غذا درچین برگزار میشود
============================================
روزنامه مردم
رئیس جمهور چین در نشست پکن بر وظیفه مشترک جهانی برای پیشبرد توسعه زنان تاکید کرد
چین کاربردهای هوش مصنوعی را در بخشهای مختلف گسترش میدهد
حضور چین در نمایشگاه فناوری هوش مصنوعی در امارات متحده عربی
وزارت تجارت چین: ایالات متحده در مذاکرات تجاری صداقت خود را نشان دهد
چین خدمات تلفن eSIM را در سراسر کشور راه اندازی میکند
صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد جهانی را در سال ۲۰۲۵ به ۳.۲ درصد افزایش میدهد
تعطیلی دولت آمریکا وارد هفته سوم شد
آغازبکار ۱۳۸ مین نمایشگاه کانتون در گوانجو
چین با موفقیت ماهواره آزمایشی جدیدی را به فضا پرتاب کرد
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، عناوین اصلی روزنامههای انگلیس در روز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ به این شرح است:
دیلی میرور:
گوین ویلیامسون در کمیسیون کرونا فاش کرده است که تصمیمهای شتابزده بوریس جانسون درباره تعطیلی مدارس، موجب هرجومرج در آموزش شد و او این عملکرد را «سردرگمی و عقبنشینی» خوانده است.
دیلی اکسپرس:
بانک جهانی پیشبینی رشد اقتصاد بریتانیا را کاهش داده است؛ بازار کار ضعیف و تورم بالا فشار سنگینی بر وزیر دارایی وارد کرده است.
گاردین:
اسرائیل جریان کمکها به نوار غزه را متوقف کرده و ادعا کرده توافق آتشبس بهدلیل اختلاف بر سر بازگرداندن پیکر گروگانها نقض شده است.
دیلی تلگراف:
شابانا محمود هشدار داده کنترل مرزهای کشور از دست رفته و گفته است مهاجرت غیرقانونی اعتماد عمومی را تضعیف کرده و نیاز به بازنگری جدی در سیاستهای مرزی وجود دارد.
روزنامه آی پیپر:
مستمری بازنشستگان از ماه آوریل سال آینده ۴٫۸ درصد افزایش مییابد و به حدود دوازدههزار و پانصد پوند در سال خواهد رسید؛ در نتیجه، نزدیک به چهارصد هزار بازنشسته در آستانه پرداخت مالیات بر درآمد قرار میگیرند.
دیلی استار:
گوین ویلیامسون اعتراف کرده است که تصمیم برای تعطیلی مدارس در دوران همهگیری کرونا تنها ظرف ۲۴ ساعت گرفته شد و این اقدام را نشانهای از سوءمدیریت دانسته است.
مترو:
یک پناهجوی نوجوان به قتل یکی از کارکنان هتل متهم شده است؛ دادستانها میگویند او شب هنگام قربانی را تعقیب کرده و ساعاتی بعد در حال شادی کردن دیده شده است.
فایننشال تایمز:
یکی از مشاوران ارشد وزارت دارایی ایالات متحده، محدودیتهای جدید چین بر صادرات مواد معدنی حیاتی را نشانهای از آغاز «جنگ تجاری» دانسته است.
ایندیپندنت:
صندوق بینالمللی پول هشدار داده که نرخ تورم بریتانیا در سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ بالاترین میزان در میان کشورهای گروه هفت خواهد بود و رشد اقتصادی کاهش مییابد؛ دولت نیز احتمال افزایش مالیاتها را برای جبران کسری تا چهل میلیارد پوند بررسی میکند.